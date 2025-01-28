İOS 18.3 yenilikleri nedir, özellikleri neler? İşte İOS 18.3 yeni özellikleri
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Apple, iOS 18.3 güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu. Bu güncellemeyle birlikte pek çok yeni özellik ve geliştirme kullanıcılara sunuluyor. İşte iPhone ve iPad kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.3’ün getirdiği yenilikler…
iOS 18.3, kullanıcıların cihazlarını daha güvenli hale getirecek yeni güvenlik özellikleri içeriyor. Ayrıca, önceki sürümlerde tespit edilen bazı hata ve performans sorunları da çözüme kavuşturulmuş durumda.
Siri ve HomeKit iyileştirmeleri
Apple, Siri ve HomeKit üzerinde de bazı iyileştirmeler yaparak sesli komutları daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmesini sağladı. Bu sayede kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirildi.
Uygulama ve performans iyileştirmeleri
Yeni güncelleme, iPhone ve iPad'lerdeki uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlamak için performans iyileştirmeleri de içeriyor. Güncelleme sonrası, cihazlar daha stabil ve verimli bir şekilde çalışacak.
Güncellemenin yüklenmesi
iOS 18.3 güncellemesi, Apple cihazlarında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmından indirilebilir. Kullanıcıların güncellemeyi yüklemeden önce cihazlarının yedeklemesini almaları öneriliyor.
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