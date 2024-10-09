Konya’nın kültürel mirası keşfedilecek! Bu yıl 28 ilçeden 13 bin öğrenci katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede eğitim gören 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bilim, tarih ve kültür gezileri öğrencilerin Konya’yı yakından tanımasını sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu tür etkinliklerle gençlerin yaşadıkları şehrin geçmişi ve kültürel değerleri hakkında önemli bilgiler edindiğini belirterek, dönem sonuna kadar 28 ilçeden 13 bin öğrencinin projeden yararlanacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçedeki öğrenciler için bilim, tarih ve kültür gezileri düzenlenmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Medeniyet Okulu Projesi” kapsamında düzenledikleri gezilerle ilçelerdeki 7. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mirasına olan ilgisinin arttığını dile getirdi.

Bu tür etkinliklerle genç nesillerin kendi şehirlerine olan aidiyet duygularını pekiştirmenin yanı sıra kültürel zenginlikleri tanıyarak daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Her gün merkez dışındaki 28 ilçemizden 7. sınıf öğrencilerimizi otobüslerle şehir merkezine getirerek tarihi ve turistlik mekanlar ile eğitim merkezlerini ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Bu gezilerle çocuklarımız, yaşadıkları şehrin geçmişi ve kültürel değerleri hakkında önemli bilgiler ediniyor. Proje sonuna kadar ilçelerimizdeki 13 bin 7. sınıf öğrencimizin projeye katılmasını hedefliyoruz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geziler kapsamında ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle birlikte getirilen öğrenciler; Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Stadyumu, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii, Mevlana Türbesi, Konya Panorama Müzesi ve Kelebekler Vadisi gibi şehrin önemli tarihi ve kültürel mekanlarını yakından görüyor.

(Sibel Elmas)