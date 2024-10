Konya’ya dair ne varsa hepsi burada! Şehrin ilgi odağı oldu

Ziyaretçilerini, Konya’nın tarihine, kültürüne ve geleneklerine keşfe çıkaran Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi (Müze Meram), sosyal etkinlikleriyle de göz dolduruyor. Geçmişin izlerini bugüne ve yarına taşıması hedefiyle Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen müze, kısa bir zaman önce açılmasına rağmen konsepti, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle Konyalıların ve Konya dışından gelen misafirlerin ilgi odağı oldu.

Dutlu Caddesi üzerinde geleneksel Konya evlerinden esinlenerek tasarlanan Müze Meram ziyaretçilerine bir taraftan şehrin kadim kültürünü deneyimleyerek anlatırken diğer taraftan da şehrin sosyal yaşam kültürünü yakından tanıtmayı amaçlıyor.

KONYA VE MERAM'A DAİR NE VARSA PEK ÇOĞU BU MÜZEDE

Müzede Konya'nın geleneksel mimarisi, mutfak kültürü, sosyal yaşamı ve gündelik hayatta kullanılan eşyalar sergileniyor.

Özellikle Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait nadide eserler, Konya ve Meram'ın yaşam biçimini yansıtan çeşitli materyaller ve sergilenen dönem kıyafetleri müzenin zengin koleksiyonunu oluşturuyor.

Meram'da Doğmak, Meram'da Çocuk Olmak, Meram'da Evlenmek, Meram'da Anne-Baba Olmak, Meram'da Mutfak, Meram'da Bağ-Bahçe, Meram'da Mevsimler başlıkları altında şehrin toplumsal törenlerini ve kültürünü, etnografik malzeme ve canlandırmalarla gelecek nesillere tanıtıyor. Meram'ın geçmişte nasıl yaşadığını, çocuklarını nasıl büyüttüğünü, mutfak ve yemek kültürünü, kınadan çetnevire, düğüne kadar neler yapıldığını, kısaca Meram insanına ve kültürüne dair ne varsa hepsi rehberler eşliğinde anlatılıyor.

MÜZE MERAM, ETKİNLİKLERİYLE DE GÖZ DOLDURDU

Ziyaretçilerine, Konya'nın tarihi dokusunu ve yaşam biçimlerini keşfe çıkaran Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, dönemin kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirebiliyor, geleneksel el sanatları atölyelerine katılabiliyor ve Konya'nın meşhur yemek kültürüne dair atölye etkinliklerine de katılabiliyor.

Bu sayede ziyaretçiler sadece gezmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin ve ilçenin kültürel mirasını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyorlar.

Bu etkinlikler kapsamında bugüne kadar su böreği, kuru meyve hoşafı, bamya çorbası, pekmez helvası, ekmek salması, turşu kurma, tarhana, sac arası, patlıcan orta yemeği, domates ve biber salçası, yaprak sarması, aşure, tirit, reçel atölyeleri gerçekleştirildi.

Meraklılarının bir hayli ilgi gösterdiği Yemek Atölyelerinin yanı sıra Müze Meram'da gerçekleştirilen ‘Meram Sohbetleri', her hafta cumartesi akşamları yapılan ‘Konya Baranası' ve ‘Geleneksel El Sanatları Atölyeleri' takipçilerinin takdirini aldı, beğenisini topladı.

BAŞKAN KAVUŞ; "MÜZE MERAM, MAZİYİ ÖZLEYENLERE VE EVLATLARINA KÜLTÜRÜMÜZÜ ANLATMAK İSTEYENLERE ÖZEL BİR FIRSAT SUNDU”

Müze Meram'ın, ilçenin sosyal hayatının renklenmesi ve turizminin zenginleşmesi adına atılmış önemli adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, müzenin sadece bugüne değil yarına da hizmet eden önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Aynı avlu içerisinde karşılıklı konumlanmış iki geleneksel Konya evi ve arkasındaki bağ arazisinden oluşan müzenin etnografik içeriği ile ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptırdığını ifade eden Başkan Kavuş,

"Ecdadın bize bıraktığı mirası daha da ileriye taşıyacak kadar değerli bir yatırım olan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'ni gezenler adeta geçmişe bir yolculuk yapıyorlar. Kapısından girenleri yüz yıl öncesine götüren müzemizde Meram insanının tüm yaşam dönemlerine dair hemen hemen her şey var. Müze Meram ayrıca, belediyemiz tarafından oluşturulan tarih, gezi ve turizm rotası üzerinde bulunuyor. Bu rotanın her bir noktası puzzle gibi birbirini tamamlıyor. Bunların yanı sıra yeni yetişen neslimizin, medeniyetini tanımasında ve kültürel anlamda donanım kazanmasında katkı sağlayan müze, dışarıdan gelen misafirlerimizin de yaşayan Konya kültürünü tanıması açısından önemli bir görev üstleniyor. Burası etkinlikleriyle de göz dolduran bir mekan oldu. Bize ait olan yemeğinden eğlencesine, el sanatlarından ‘geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer' tadında Konya anlatımlarına kadar her yönüyle Müze Meram, geçmişi özleyenlere ve mazimizi, kültürümüzü evlatlarına anlatmak isteyenlere özel bir fırsat sundu. İnsanımız da bu özel mekanı oldukça beğendi. Hepsine sadece bugün için değil geleceğimiz adına da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

(Sibel Elmas)