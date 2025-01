Leyla dizisi 19. Bölüm izle! Leyla bu akşam var mı yok mu 22 ocak 2025 çarşamba? Leyla dizisi bu akşam yayında mı? Yeni bölüm ne zaman?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi, her Çarşamba akşamı Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yayın akışında merak konusu oldu. Peki, Leyla dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte Now TV’nin 22 Ocak 2025 Çarşamba günkü yayın akışı!

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayat hikayesine odaklanan dizi, her Çarşamba Now TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Leyla dizisi bu akşam yayında mı? Yeni bölüm neden yok? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte yanıtlar! Leyla dizisi bu akşam yayında mı? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Yerine dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. NOW TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK 2025 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... 23:45 Hudutsuz Sevda 02:15 Adım Farah Leyla 19. Bölüm İzleme Linki (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

