Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye jüri üyesi Melike Şahin’in şarkıları, hayatı ve biyografisi!

O Ses Türkiye’nin jüri üyeleri arasında yer alan Melike Şahin, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Melike Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları ve biyografisiyle ilgili detaylar...

O Ses Türkiye izleyicileri, jüri üyeleri arasında yer alan Melike Şahin'i merak ediyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, Bedelini Ödedim, Firuze ve Uykumun Boynunu Bükme gibi şarkılarla büyük beğeni topladı.

Özellikle sosyal medyada rekor kıran şarkılarıyla adından söz ettiren Şahin, 2018-2019 yılları arasında birçok konser verdi. Peki, Melike Şahin'in müzik kariyeri ve hayatı hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte biyografisi ve detaylar...

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, aslen Sivas Divriğili olup, çocukluğundan itibaren müziğe olan ilgisiyle dikkat çekmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ndeyken, Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almış ve müziğe adım atmıştır.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak sahne almıştır.

Baba Zula ile çalışmaya son vermeden önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adlı bir proje başlatmış ve Beyoğlu'ndaki Kanto meyhanesinde arabesk temalı repertuarıyla konserler vermiştir.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı.

Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu. Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini Haziran 2021'de Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

2025 yılında ise TV8'deki O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmaya başlamıştır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi