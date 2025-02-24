Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? | İşte Milli okçu Mete Gazoz’un hayatı ve biyografisi

Mete Gazoz’un hayatı ve biyografisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile yeniden gündeme geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan milli takım bronz madalya kazandı. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mete Gazoz, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda da tarihi başarılara imza atmıştı. Küçük yaşlarda yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenen Gazoz’un babası da eski millî okçu olarak biliniyor. Peki, Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, milli okçu Mete Gazoz’un biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takımının bronz madalya kazanmasının ardından, "Milli okçu Mete Gazoz kimdir?" sorusu büyük bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Başarıları ve açıklamalarıyla sıkça gündemde yer bulan Mete Gazoz, Türkiye'ye okçulukta tarihindeki ilk madalyayı kazandıran milli sporcu olarak dikkat çekiyor.

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin doğru yönlendirmeleri ve destekleriyle bu spora adım atan Gazoz, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşte, Mete Gazoz'un hayatına ve kariyerine dair detaylar...

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusudur. Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Gazoz, Tokyo 2020 Olimpiyatları, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Babası eski milli okçu Metin Gazoz ve annesi İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz olan Mete Gazoz, okçuluğa 2010 yılında başlamıştır. Yüzme, basketbol, resim ve piyano gibi farklı alanlarla da ilgilenerek okçuluk becerilerini geliştiren Gazoz, ilk ve lise eğitimini İhlas Koleji'nde tamamlamıştır.

Okçulukta uluslararası arenadaki ilk başarısını, 2013 yılında Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımıyla elde ettiği gümüş madalya ile kazanmıştır. Ayrıca 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Gazoz, sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamlamış ancak ilk turda karşılaştığı Ukraynalı rakibine kaybederek elenmiştir.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşında iken 2016 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Özellikle futbolcu Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları ile ülke çapında tanınan Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Pierre Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı Sjef van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2018 yılında Berlin'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 4. ayağında dört altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Mete Gazoz, aynı yıl Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yay kategorisinde 2018'in en iyi sporcusu seçildi. Ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

2019 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılan Avrupa Grand Prix yarışlarında klasik yay erkekler kategorisinde mücadele eden Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekorunu kırmayı başardı.

"30 Altı 30” listesine seçildi

Aynı yıl, Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlediği "30 Altı 30” programında genç yetenekler arasında yer aldı ve "30 Altı 30” listesine seçildi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak 4. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz klasik yay erkeklerde Brezilyalı Bernardo Oliveira, Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı yendi. Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1 yenmeyi başardı. Yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yenilen Mete, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, üçüncülük maçında İspanyol Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.Mete Gazoz, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda bireysel kategori finalinde Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Muhammed Yıldırmış ve Samet Ak'la birlikte yer aldığı takım müsabakalarında, üçüncülük maçında İtalya'yı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı. Akdeniz Oyunları programına ilk kez alınan karma takım kategorisinde ise Yasemin Ecem Anagöz'le beraber mücadele etti. Gazoz-Anagöz ikisi, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın madalyayı kazandı ve karma takım kategorisinin ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu olarak kayda geçti.

İlk okçu olarak tarihe geçti

2023 Kahramanmaraş depreminde geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı okunu açık arttırmada satmıştır.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, erkekler bireysel klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Bu zaferle, Dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk okçu olma başarısını gösterdi. Gazoz, turnuvada sırasıyla El Salvadorlu Óscar Ticas'ı 7-3, Hintli Tushar Prabhakar Shelke'yi 6-0, İsviçreli Florian Faber'i 6-0, Amerikalı Brady Ellison'u 6-0, Şilili Ricardo Soto'yu 6-2 ve yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 mağlup ederek finale çıkmıştı.

Ayrıca, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Mete Gazoz'un yer aldığı erkekler klasik yay millî takımı, Berkim Tümer ve Muhammed Yıldırmış ile birlikte gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Bu başarı, Türkiye'nin 2024 Yaz Olimpiyatları'na erkekler klasik yayda hem takım hem de bireysel kategorilerde kota kazandırmasını sağladı.

2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda ise, Almanya'nın Essen şehrinde yapılan turnuvada Gazoz, erkekler bireysel klasik yay finalinde Sloven Den Habjan Malavašič'i 6-0'lık skorla yenerek altın madalya kazandı. Turnuvada, Lüksemburglu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve Fransız Baptiste Addis'i 7-1 yenerek finale yükseldi. Bu zaferle, Gazoz Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını aynı anda kazanan ilk okçu olarak tarihe geçti.

Ayrıca, 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, Gazoz, Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun'dan oluşan erkekler klasik yay millî takımı, Hollanda'yı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi