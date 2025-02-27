Michelle Trachtenberg kimdir, neden öldü? Gossip Girl’ün Georgina’sı neden öldü?

Gossip Girl dizisiyle tanınan ve Buffy the Vampire Slayer gibi popüler yapımlarda yer alan Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında vefat etti. Ölüm haberi, hayranları ve sevenleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Peki Michelle Trachtenberg kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 39 yaşında yaşamını yitirdi. Trachtenberg, en çok Gossip Girl dizisindeki Georgina Sparks karakteriyle tanınmıştı. Oyunculuk kariyerine 1996 yapımı "Harriet the Spy" filminde başrol oynayarak adım atan Michelle Trachtenberg, sinemada da önemli bir çıkış yaptı. MİCHELLE TRACHTENBERG NEDEN ÖLDÜ? Gossip Girl ve Buffy the Vampire Slayer gibi popüler yapımlarla tanınan Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Trachtenberg'in karaciğer nakli sonrasında sağlık sorunları yaşadığı ve bu sebeple hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ancak ölümünün kesin nedeni, zamanı ve yeri şu an için belirlenmiş değil. Yetkililer, ölümde şüpheli bir durum bulunmadığını ve herhangi bir soruşturma açılmayacağını da duyurdu. MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR? Michelle Christine Trachtenberg, 11 Ekim 1985 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Babası Michael Trachtenberg, fiberoptik mühendisliği alanında çalışırken; annesi Lana Trachtenberg, başlangıçta oyunculuk yapmış, sonrasında ise ventrilokizmle ilgilenmiştir. Ailesi Rusya kökenlidir. Michelle'in Irene adında kendisinden büyük bir kız kardeşi bulunmaktadır. Ayrıca, Rusça'yı akıcı bir şekilde, anadili gibi konuşabildiği biliniyor. Michelle Christine Trachtenberg, 26 Şubat 2025'te New York'ta hayatını kaybetti. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#michelle trachtenberg neden öldü

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!