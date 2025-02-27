Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında? Naşit Özcan öldü mü, neden öldü?
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Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan’dan gelen üzücü haber, sevenlerini derinden sarstı. Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi. Peki, Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü sanatçının hayatına dair detaylar...
Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni ve oyuncu Naşit Özcan, 68 yaşında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bu üzücü gelişmenin ardından Özcan'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından endişeyle takip edilmeye başlandı.
Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın, yoğun bakımda süren tedavisiyle ilgili olarak bir açıklama yapıldı.
NAŞİT ÖZCAN ÖLDÜ MÜ?
Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.
NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?
Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı.
1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.
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