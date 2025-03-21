Oktay Ensari kimdir? Oktay Ensari öldü mü, neden öldü? Oktay Ensari kaç yaşında?

TSYD Kayseri Şube Başkanı Gazeteci Oktay Ensari bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Oktay Ensari kimdir? Oktay Ensari öldü mü? Neden öldü? soruları yer almaya başladı. İşte Oktay Ensari’nin hayatı ve ölüm sebebi...

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazeteci Oktay Ensari bir süre önce rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

OKTAY ENSARİ ÖLDÜ MÜ?

Ensari, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak.

Evli ve 3 çocuk babası olan Gazeteci Ensari 68 yaşındaydı.

OKTAY ENSARİ KİMDİR?

Ensari 1957 yılında doğdu. Gazeteciliğe lise yıllarında başladı. Ülker, Hakimiyet, Milli Ülkü ve Kayseri Haber gazetelerinde çalıştı. 13 Mayıs 1978 yılında başladığı Hürriyet Haber Ajansı (HHA) daha sonra Doğan ve Demirören Haber ajansı (DHA) adını alan aynı kurumda muhabir, istihbarat şefi ve büro şefi ve bölge müdürü olarak aralıksız tam 40 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) hayattaki 6 kurucu üyesinden biri olan Oktay Ensari, KGC'nin aralıksız 11 yıl başkanlığını yaptı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) kurucu başkanları arasında yer alan Ensari, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Uzlaşma kurulu başkanvekilidir. Aynı zamanda vefat edene kadar TSYD Kayseri Şube Başkanlığı görevini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi