Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf! Bunu ilk kez açıklıyorum: Kurtlar Vadisi..

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar sonra ilk kez dizinin aslında bir Amerikan yapımından uyarlandığını açıkladı. Bu çarpıcı itiraf, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Oktay Kaynarca Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki programı Fenomen'e konuk olan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi'nin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını belirtti.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Dizinin esin kaynağının TRT'de yayınlanan Büyük Tuzak adlı Amerikan formatlı bir yapım olduğunu açıkladı. Oktay Kaynarca, bu bilginin bugüne kadar pek duyulmadığını ve kendisinin bu gerçeği ilk kez açıkladığını ifade etti. Kaynarca programda, "İşin aslına bakarsanız, o dönem TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir dizi vardı. Amerikan formatıydı ve biz de bayılarak izliyorduk. Sonrasında Osman'ın yanına gittim ve 'Bu dizi formatlanırsa Türkiye'de çok ilgi çeker' dedim. Ancak bir süre bu konu gündemde kalmadı. Ardından Osman beni çağırdı ve projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

ORİJİNAL BİR YAPIM DEĞİLMİŞ

Kaynarca'nın açıklamaları, Kurtlar Vadisi'nin aslında orijinal bir yapım olmadığını, Amerikan dizisi Büyük Tuzak'tan esinlenilerek uyarlandığını ortaya koydu. Bu itiraf, dizinin hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönem boyunca büyük bir izleyici kitlesi edinmiş ve Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olarak anılmaya devam etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi