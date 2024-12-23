RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Kaç yaşında? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin evli mi?

İşte Türkiye’nin medya denetiminden sorumlu kurumu RTÜK’ün başkanı Ebubekir Şahin’in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler..

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'nin medya denetiminden sorumlu en üst kurumunun liderliğini yapmaktadır. 1974 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Şahin, eğitim ve kariyer basamaklarını hızla tırmanarak önemli görevlerde bulunmuştur.

Ebubekir Şahin kimdir?

İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini ise Sakarya'da tamamlayan Ebubekir Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır.

Ayrıca Selçuk Üniversitesi'nde iletişim alanında doktora eğitimini tez aşamasında sürdürmektedir.

Kariyer yolculuğu

Ebubekir Şahin, kamu sektöründe çeşitli bakanlık ve kurumlarda önemli pozisyonlarda görev almıştır:

• İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK ve Başbakanlık: Bu kurumlarda farklı yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

• Anadolu Ajansı: Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yapmıştır.

16 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimle RTÜK Üyeliğine seçilen Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olmuştur.

25 Ocak 2021 ve 25 Ocak 2023 tarihlerinde yeniden bu göreve seçilmiş, 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez Üst Kurul Başkanı olarak atanmıştır.

Ebubekir Şahin evli mi?

İngilizce bilen Ebubekir Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır. Çocukları Zeynep Melike ve Ahmet Burak'tır.

Ebubekir Şahin, Türkiye'nin medya denetiminden sorumlu en önemli kurumlarından biri olan RTÜK'ün başkanlığını başarıyla sürdürmektedir.

Eğitimli ve deneyimli bir bürokrat olarak, medya sektöründe düzenleme ve denetleme çalışmalarına liderlik etmektedir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi