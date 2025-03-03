Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak? Shrek 5 Ne Zaman Vizyona Girecek? Shrek 5 Full Hd Türkçe Dublaj İzle!

Shrek 5’in çıkış tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı bu uzun süredir merak edilen devam filmi, 23 Aralık 2026’da vizyona girecek. İlk fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken film, seslendirme kadrosuyla da sürprizler sunuyor.

Shrek 5'in çıkış tarihi merakla bekleniyor. Universal Pictures ve DreamWorks Animation tarafından hazırlanan Shrek serisinin beşinci filmi, ilk fragmanın yayınlanmasının ardından daha fazla dikkat çekti. Shrek 5'in ne zaman vizyona gireceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Shrek 5 ne zaman çıkacak? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak?

DreamWorks Animasyon tarafından hazırlanan Shrek serisinin beşinci filmi, 23 Aralık 2026'da vizyona girecek. İlk resmi tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından, filmin çıkış tarihi ve diğer detaylar belli oldu.

Shrek 5 Seslendirme Kadrosuna Yeni İsim

Orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz, Shrek 5'te yeniden bir araya gelecek. Ayrıca, ünlü oyuncu Zendaya da yeni filmde Shrek'in kızını seslendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi