Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı Kısa Film Yarışması sonuçları açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. TYB Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Soykırıma Karşı Gazze’nin Çığlığı Kısa Film Yarışması“ programı ve TBMM’nin Arşiv Belgeleriyle Filistin Sergisi, Meram Belediyesi Tantavi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Sergi Açılışı ile başlayan programa; Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, TBMM Kütüphane ve dokümantasyon başkan yardımcısı Abdüssettar Yarar, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Ayhan, Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, eski Konya milletvekili Ahmet Sorgun ve eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün ile akademisyenler,TYB üyeleri , STK temsilcileri katıldılar.

Kısa Filmler Ödüllendirildi

Yarışmaya katılan onlarca kısa filmin arasından ödülü hak eden kısa filmler jüri tarafından tespit edildi buna göre; animasyon dalında birincilik "Blackbird” filmiyle Zeynep İncetekin'in olurken ikincilik ödülünü "Zeytin Ağacı Altında Düşler” filmiyle Merve Çirişoğlu aldı. Çirişoğlu, Londra'dan gönderdiği görüntülü mesajı ve teşekkür videosunda ödülü "İyilikhane Çocuk Derneği” üzerinden Filsitin'e bağışlayacağını belirtti.

Belgesel dalında üçüncülük "Sınırda” filmiyle Mehmet Ali Poyraz'a verilirken ikinciliğe layık aday bulunamayıp birincilik "İsmimi Yaz” filmi ile Begüm Aksoy'a verildi.

Kurmaca dalında ise üçücülük "Çiçek Senfonisi” ile Serdal Altun'a, ikincilik "Xland” ile İbrahim Demirkan'a ve birincilik ödülü "Doğudan Gelen Hayaletler” filmiyle Ahmet Sami Kuriş'e verildi.

Ödül töreninin ardından jüri heyetinde yer alan Ahmet Köseoğlu, Prof. Dr. Aytekin Can, Prof. Dr. Ahmet Tarhan, Şenol Çöm, Saffet Yurtsever ve Süleyman Bahri Köseoğlu'na Teşekkürnamelerini Eski Karaman Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu takdim etti.

"Katılan Her Film ile Tarihe Bir Kayıt Düşüldü”

Soykırıma karşı Gazi'nin çığlığı programının açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi başkanı Ahmet Köseoğlu "İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın pek muazzez ruhlarının da bizimle birlikte olduklarını, haberdar olduklarını düşünüyorum. Bu iki yiğiti ve sizleri Allahın selamı ile selamlıyorum, Tam 377 gündür dünyanın seyirci kaldığı ,çağımızın en büyük soykırımı, insanlık dışı katliamı devam ediyor. Bu soykırıma müslümanların cephesinden, Filistinlilerin, Gazzelilerin tarafından bakıldığında ne kutsal, ne mübarek bir direniş ve tabii ki diriliş olduğunu görüyoruz. 377 gündür süren ve adeta "yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır” mısrasının ve yine şairin ifadesiyle " seni yok sayacaklar sen daha çok var olacaksın” ifadelerinin tecellisine şahit oluyoruz. Ölümden korkmayan, ölümü öldüren şehitlere tanık oluyor insanlık…” dedi.

Selamlama konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş "Bugün burada ödül alan tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Ancak bu etkinlik, sadece bir film yarışmasından ibaret değil. Asıl niyetimiz, sanatın ve sinemanın gücünü kullanarak, mazlumların sesi olmak ve zulme karşı duruş sergilemekti. Bu amaç doğrultusunda yola çıkan tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bir hocamızın bir hutbede söylediği gibi: ‘Milyonlarca Müslümanın olduğu bir dünyada, benim söyleyeceklerim kimseye ibret olmayacaksa, konuşmamın bir anlamı yok.' demişti. Bu sözler, bugün bizler için de geçerli. Artık sözlerin ötesine geçip, eylemlerle, duruşumuzla bir şeyler yapmanın vakti geldi. Biz de bu yarışmayla, sinema aracılığıyla, bu zulme dikkat çekmek ve dünyaya duyurmak istedik. Anadolu Ajansı'na da teşekkür etmek istiyorum. Depremde olduğu gibi, bu süreçte de bizleri en doğru şekilde bilgilendirdiler. TYB Konya Şubesi nezdinde de, buradaki tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'tan, Gazze'deki, Filistin'deki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlum Müslümanlara yardım etmesini diliyorum. Rabbim, bizi affetsin ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme bilinciyle, hepimizi doğru yola iletsin.” Dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Ak "Selçuk Üniversitesi olarak, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bugün burada sadece bir yarışmanın sonuçlarını açıklamak için değil, aynı zamanda bir milletin yaşadığı acıyı, onurlu mücadelesini ve dünyanın gözleri önünde gerçekleşen büyük bir insanlık trajedisini hatırlatmak için toplandık. Gazze, bildiğiniz üzere, yıllardır amansız saldırılara maruz kalıyor; masum can kayıpları ve insanlık onuruna aykırı koşullar altında var olma mücadelesi veriyor. Ne yazık ki bu katliama karşı dünya, vicdanları sızlatan bir sessizlik içinde kalmış durumda. İnsanlığın bu sessizliğine karşı, bizler sesimizi daha çok yükseltmek zorundayız. Bu bağlamda, "Soykırıma Karşı Gazze'nin Çığlığı” temalı kısa film yarışmamız, belki bir nebze de olsa bu sessizliğe bir başkaldırı niteliği taşıyabilir. Değerli misafirlerimiz, sanatın gücüyle Gazze'de yaşanan katliamların sadece rakamlar olmadığını, her birinin ardında ayrı bir hayat, ayrı bir hikaye yattığını unutmamalıyız. Sanatçılarımızın bu yarışma için ürettikleri eserler, belki de birer vicdan ve direniş çağrısıdır. Her film, Gazze'nin bitmeyen acılarını ve direniş ruhunu sanatsal bir dille anlatır; her karede Gazze'nin çığlığı yankılanır.” Dedi.

Önceki Dönem Konya Milletvekili Ahmet Sorgun "Ben şuna inanıyorum ki, nasıl tarihte "Milattan Önce” ve "Milattan Sonra” diyorsak, küresel sistem açısından da "7 Ekim'den Önce” ve "7 Ekim'den Sonra” diyeceğiz. Ancak bu ne zaman gerçekleşir, bu Allah'ın takdirine bağlıdır. Yine de, "Takdir gayrete aşıktır" denir; yani bu değişim biraz da bizim çabalarımıza bağlıdır. Unutulmamalıdır ki, bir toprak parçası askerlerle alınabilir, ancak o toprakta kalıcı olmak askerlerle mümkün değildir. Kalıcı olan şeyler sanattır, edebiyattır, filmdir, müziktir. Bu nedenle, Yazarlar Birliği Yönetim Kurulunda bu tür bir organizasyon yapma fikrini dile getirdiğimde, ittifakla böyle bir karar alındı. Selçuk Üniversitesi, Meram Belediyesi ve Yazarlar Birliği olarak ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün "Gerçekten büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. 50.000'e yakın şehidimiz var, ancak bilmediğimiz daha birçok kayıp olabilir; sayı çok daha fazla olabilir. Fakat onların şehadete yürümeleriyle birlikte, asıl ölenin insanlık olduğunu görüyoruz. Dünya üzerindeki milyarlarca insan, adeta insan haklarıyla birlikte ölmüş durumda. Demokrasi, hukuk, adalet – insanlığın değer verdiği her şey, bugün maalesef yaşamıyor. Bu program ve buradaki fotoğraflar, bu gerçeği ortaya koyuyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden bu soykırım da bunu kanıtlıyor.

Çanakkale Harbi ve İstiklal Harbi gibi tarihimizdeki büyük mücadeleler gözümüzün önüne geliyor. Geçmişte mazlumların kanlarıyla yazılmış savaşları kıyasladığımızda, bugünün yaşananları çok daha büyük ve vahim bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. Kundaktaki bebeklerin, masum kadınların ve yaşlıların ne günahı vardı? Hiçbir suçları yokken, bu trajedinin kurbanı oluyorlar. Bunu, kendi yapay inanç sistemlerinin içine entegre edenler, inanç adı altında bu zulmü meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Sergiyi gezerken, hanım kardeşlerimizin vakur duruşlarını gördüm. Şehitlerin eşleri, "Ey şehitler, size bir şehit daha gönderiyoruz, onu karşılayın" diyorlar. Bu ne büyük bir iman! Bu güçlü iman beni derinden etkiliyor. Eğer bu iman varsa, çözüm de mutlaka gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum.

Başkanlık dönemimde söylediğim "Konya yeraltından idare ediliyor" sözümü hatırlıyorum. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca da vaaz kürsüsünden bu sözü tekrar etmişti. Burada yeraltında bir örgüt yoktu, ama manevi bir güçten bahsediyorduk. Şimdi o yerin altına girenler, yani şehitler, dünyayı yönetecekler, insanlığa yol gösterecekler. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bugün vicdan sahibi birçok gayrimüslim bile bu gerçeği kabul ediyor ve kampanyalar düzenliyorlar. Bu, adaletin ve insanlığın sesidir.”dedi.

Dereceye giren filmlerin gösterimi yapılarak program sonlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi