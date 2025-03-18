TANYELİ KİMDİR? Tanyeli öldü mü, neden öldü? Tanyeli kaç yaşında, hastalığı neydi? Tanyeli’nin gerçek adı ne?
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Eski oryantal sanatçısı Tanyeli’nin sağlık durumu son dakika gelişmeleriyle gündem oldu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı güncellemelerle sevenlerini bilgilendiren Tanyeli’nin hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Peki, Tanyeli kimdir ve kaç yaşındaydı? Hangi hastalıkla mücadele ediyordu ve ölüm nedeni nedir? İşte tüm ayrıntılar...
TANYELİ'NİN GERÇEK ADI NE?
Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, çocuk yaşta başladığı zorlu hayat mücadelesiyle tanınıyordu. Henüz iki yaşındayken ailesinin dağılmasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen sanatçı, 14 yaşında evlenmiş ve 15 yaşında oğlu Taylan'ı dünyaya getirmişti.
4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.
TANYELİ ÖLDÜ MÜ?
Tanyeli'nin dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Gündeme ise Tanyeli kimdir ve kaç yaşındaydı? Tanyeli'nin hastalığı neydi, neden öldü? soruları geldi.
TANYELİ'NİN HASTALIĞI NEYDİ?
2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TANYELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 54 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır.
İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 54 yaşındaydı.
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