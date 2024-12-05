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Türkiye’de 5 Aralık’ta neler oldu? 5 Aralık’ta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler...

Türkiye’de 5 Aralık’ta neler oldu? 5 Aralık’ta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler...
5 Aralık gününde Türkiye ve dünyada yaşanan başlıca gelişmeleri sizler için derledik. İşte 5 Aralıkta yaşanan gelişmeler...

 

Bugün neler oldu?

1492 - Kristof Kolomb, Hispanyola adasını keşfetti.

1904 - Japonlar, Port Arthur'da Rus donanmasını yok etti.

1920 - TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal Grup Başkanlığına seçildi.

1927 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Washington Büyükelçisi, Ahmet Muhtar Mollaoğlu güven mektubunu sundu.

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1927 - Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı.

1932 - Almanya doğumlu İsviçreli fizikçi, Albert Einstein Amerikan vizesi aldı.

1933 - Birleşik Devletlerde 14 yıldır devam eden içki yasağı kalktı.

1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

1934 - Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.

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1941 - Birleşik Krallık; Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.

1942 – Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde meydana gelen depremde 500 kişi öldü.

1945 - Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir uçak kayboldu.

1950 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kore'deki askerlerin %10'unun öldüğünü açıkladı.

1951 - Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kuruldu. İlk kuruluş adı "Geçici Hükümetlerarası Göçmen Komitesi" idi.

1957 -Endonezya Devlet Başkanı Sukarno, tüm Hollandalıları Endonezya'dan sınır dışı etti.

1978 - Sovyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.

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1981 - Türkiye millî basketbol takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

1987 - Cibali Tütün Fabrikası yandı.

1989 - TGV Atlantique, 482,4 km/h sürate erişerek demir yolu hız rekorunu kırdı.

2002 - Oslo'da yapılan barış görüşmelerinde Sri Lanka'da 19 yıl süren savaştan sonra Tamil gerillaları ile Hükûmet arasında federal iktidar paylaşımı konusunda gelişme sağlandı.

2003 - İntihar bombacıları güney Rusya'da bir trene saldırdılar: en az 46 kişi öldü.

2003 - Türk Telekomünikasyon AŞ hızlı internet uygulaması ADSL'yi, kullanıma açtı.

2016 - Türkiye'ye ait Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Türkiye’de 5 Aralık’ta neler oldu?

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