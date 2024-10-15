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Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafçılar katıldı! 53 fotoğrafçı tarafından gönderilen 154 fotoğraf yer aldı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafçılar katıldı! 53 fotoğrafçı tarafından gönderilen 154 fotoğraf yer aldı
Antalya’ da 1994 yılından beri varlığını sürdüren ve bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan “Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” tarafından geleneksel Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak ve bu kültürün zenginliğini yansıtmak amacıyla “Zeki Oğuz Fotoğraf Yarışması” düzenlendi.

Çocukluğundan gelen gezme tutkusunu fotoğraf ve yazılarıyla birleştiren hem gazeteci hem fotoğrafçı hem de yazar kimliğiyle özellikle Yörük kültürüne ilişkin fotoğraflara ve birçok esere imza atan Zeki Oğuz adına gerçekleştirildi.

Yarışma, yüzyıllardır devam eden Yörük Türkmen yaşam biçiminin ve kültürünün eşsiz unsurlarını sanat yoluyla toplumla buluşturmayı ve kültürel değerleri görseller üzerinden saptamayı ve gelecek kuşaklara kazandırmayı hedefledi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar katılım sağladı. Yarışmada 53 fotoğrafçı tarafından gönderilen 154 fotoğraf yer aldı.

Yörüklerin özgün yaşam tarzını, doğayla olan ilişkilerini, misafirperverliklerini, giyim kuşamlarını ve geleneksel yaşam pratiklerini estetik bir gözle yakalayan fotoğraflar yer aldı. Yörük Türkmen göç ve çadırlarda yayla hayatına, keçi sürülerinden dokuma halılarına kadar pek çok öğe fotoğraflarda hayat buldu. Yarışmanın ana hedefi, Yörük Türkmen kültürünü gelecek nesillere aktarmak, toplumda bu kültüre olan farkındalığı artırmak ve Yörük Türkmen yaşamının görsel mirasını arşivlemektir. 2 Aynı zamanda bu kültürel mirasın turizm potansiyeli bakımından da önemli olduğundan hareketle ülkemizin kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini tanıtmak bakımından da önemlidir.

Yarışmaya katılan 53 fotoğrafçı tarafından gönderilen 154 fotoğraf, 04 Ekim 2024 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda toplanan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada ilk üç sırada yer alan katılımcılara ve mansiyon alan üç yarışmacıya ödülleri Derneğin Kuruluşunun 30 Yılı Kutlama Etkinliği kapsamında konferansların da yer aldığı törende 30 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi ASSİM Merkezinde (Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi) sunulacaktır. Aynı törende dereceye giren 6 fotoğtaf ve sergilenmeye değer görülen 20 fotoğraf, açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulmak üzere sergilenecektir.

Yarışma Ödül Töreni 30 Ekim 2024 tarihinde 17.30'da ASSİM (Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezin)inde yapılacak olup, 30 Yıl Kutlama Etkinliği kapsamında Sanatçı Sümer Ezgü, Dr. Öğr.Üyesi Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve Prof.Dr. Ahmet Göğercin tarfından Konferanslar sunacaklar. Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, bu yarışmaya katılım sağlayan tüm fotoğrafçıları kültürel mirasımızı yaşatma yolunda attıkları adımlardan dolayı kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya katkı veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL ve eski Yörük Beylerinden Hamdi SARICA'ya, Yarışma Jüri üyelerine, Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ederiz.

(Mustafa İlker Şen)

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