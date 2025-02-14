TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan nereli, evli mi, kaç yaşında?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 2022’de gerçekleştirilen 52. Olağan Genel Kurul’da başkanlık görevine seçildi. Orhan Turan’ın yaşı, mesleği ve memleketi gibi detaylar, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diğer bir ilgi gören isim ise TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras. Açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Orhan Turan’ın hayatı, pek çok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Orhan Turan kimdir? Evli mi, kaç yaşında? İşte, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın biyografisi...

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, son dönemdeki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sebeple vatandaşlar, Orhan Turan'ın hayatına dair daha fazla bilgi edinmek istiyor. İşte, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında merak edilen tüm detaylar… ORHAN TURAN KİMDİR? İş dünyasında birçok farklı alanda faaliyet gösteren Orhan Turan, aynı zamanda TÜSİAD Başkanı olarak da tanınmaktadır. Ayrıca, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) kurucusu olan Turan, sektöründe önemli bir figürdür. ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. İş hayatında sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almayı ilke edinmiş olan Turan, İZODER'in kurulmasına da öncülük etmiştir. 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Orhan Turan, 2007-2011 yılları arasında da İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2022 YILINDA TÜSİAD BAŞKANI OLDU Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar aktif rol alan Turan, 2017-2019 yılları arasında TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Turan, 26 yıldır sivil toplum kuruluşlarında görev almakta. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler vermektedir. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Orhan Turan kimdir?

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