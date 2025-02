TYB Konya Şubesi 2025 etkinlik takvimi belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 2025 yılı etkinlik takvimini düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, geride bırakılan 2024 yılının kültür ve sanat faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2025 için hazırlanan zengin programları kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, 2025 yılı için dört farklı etkinlik takvimi hazırladıklarını açıkladı: "Kültürel Etkinlikler", "Konyalı Onlar", "Yazarın Aynası" ve "Teneffüs Buluşmaları". Her bir takvimin farklı bir bakış açısı sunarak şehrin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmayı hedeflediğini vurgulayan Köseoğlu, takvimlerden detaylı bahsetti:

-Kültürel Etkinlikler takvimimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da paneller, konferanslar ve söyleşilerle dolu. Cumartesi günleri gerçekleştireceğimiz toplam 20 programla, edebiyat, tarih, düşünce ve sanat dünyasının önemli isimlerini şehrimize taşıyacağız.



-Konyalı Onlar takvimimiz, ülkemizin, özelde şehrimizin tarihi ve kültüründe önemli izler bırakmış şahsiyetlerimizin ağırlanacağı programlardan oluşacak. Bazı günlerde bu isimlerin kendileri hatıralarını ve tecrübelerini bizlerle paylaşırken, bazı günlerde de vefat etmiş değerlerimizin aileleri veya dostları onları anlatacaklar. Perşembe akşamları gerçekleştireceğimiz 15 sohbet programıyla, şehrimizin hafızasını canlı tutmaya çalışacağız.



-Yazarın Aynası ismini verdiğimiz takvimimizde, her programda bir yazarımız kendisini ve kendi kitabını anlatacak. "Her yazar bir kitaptır” diyerek 13 programla, Kültürel Takvimimizle münavebeli olarak Cumartesi günleri yazarlarımızın dünyasına güzel bir yolculuk yapacağız.



-Teneffüs Buluşmaları takvimimiz ise geleceğin yazarlarını yetiştirmeye yönelik bir proje olarak oldukça anlamlı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz buluşmalarda, Salı günleri çeşitli okullardan, TYB Konya Şubesi Kültürevimize misafir olacak geleceğin yazarları öğrencilerimiz ile yazarlık üzerine sohbetler gerçekleştireceğiz. Her programda iki konuşmacının yer alacağı 14 programla, gençlerin kültür, edebiyat ve şehirle olan bağını güçlendirmeye çalışacağız.

Başkan Köseoğlu, "2025 yılı için hazırladığımız takvimlerimizi yönetim kurulu üyelerimiz koordinatör olarak uygulayacaklar. ‘Kültürel Etkinlikler' takviminde Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve Doç. Dr. Zehra Odabaşı, ‘Konyalı Onlar' takviminde Prof. Dr. Nuri Şimşekler ve Saffet Yurtsever, ‘Yazarın Aynası' takviminde Dr. Ümit Savaş Taşkesen ve Ahmet Demirel, ‘Teneffüs Buluşmaları' takviminde ise Prof. Dr. Ahmet Tarhan ve Atilla Yaramış koordinatör olarak görev üstlenmiş oldular. TYB Konya Şubemizde her faaliyet gönüllülük esasına göre ve geniş bir mutabakatla yapılıyor.” dedi.

14. Uluslararası Mevlâna Şiir Şöleni ve Senaryo Atölyesi

Basın açıklamasında ayrıca, 14. Uluslararası Mevlâna Şiir Şöleni ve Şiir Sempozyumu'nun gerçekleştirileceği müjdesi verildi. Başkan Köseoğlu: "Büyük mütefekkir ve şair Hz. Mevlâna'nın huzurunda, bu yıl da 14. Uluslararası Mevlâna Şiir Şöleni ve Şiir Sempozyumu'nu Karatay Belediyemiz iş birliğiyle, D. Mehmet Doğan aziz hatırasına alt başlığıyla gerçekleştireceğiz. Dergâhın gül bahçesinde, yurt içi ve yurt dışından şiir dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı bu şölende, her yıl olduğu gibi şehrimizin kültür ve sanatına emek veren isimler ile şiirsever Konyalılar, etkinliğimize katılan şairlerle bir araya gelerek onları yakından tanıma fırsatı bulacaktır.” diyen Köseoğlu, "Ödüllü senarist Kerem Nadir Özcan tarafından verilecek atölye için "İlk defa bu yıl gerçekleştireceğimiz "Senaryo Atölyesi” ile ödüllü senarist Kerem Nadir Özcan,16 hafta devam edecek atölye için seçilecek sınırlı sayıda katılımcıya ders verecek. Bu atölyenin, senaryo yazımına ilgi duyanlar için önemli bir fırsat olacağını ümit ediyoruz.” dedi.

"Gelenekten Güncele" İlkesiyle Kültürel Vazife

Ahmet Köseoğlu, TYB Konya Şubesi olarak 2025 yılında da şehrin kültürel birikimine katkıda bulunma sorumluluğuyla hareket edeceklerini vurguladı. 4 takvim ve 62 programda 130 konuşmacının ağırlanacağını belirten Köseoğlu, "Yaptığımız tüm etkinliklerin, temel değerlerimize uygun olmasına özen gösteriyoruz. Konyamıza, ülkemize ve tüm insanlığa karşı kültürel vazifemizi yerine getirmenin sorumluluğuyla gayret sarf ediyoruz. Tarihi derinliğimizden gelen kültür- edebiyat ve sanat ögelerimizin yegâne hazinemiz ve sermayemiz olduğu bilinciyle, "gelenekten güncele" gelen/getirilen/seçilen konuların konuşulması ve aynı zamanda yazılı, sesli olarak da kayıtlara girmesi arzusuyla programlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl yine bütün program ve etkinliklerimizi kendi kütüphaneli salonumuzda gerçekleştirirken aynı zamanda canlı yayınlarla bizim için meşakkatli olsa da dijital mecrada de var olmaya devam edeceğiz. Küresel salgından bu yana sözümüzün coğrafyasının genişlemesine ve programlarımızın takipçilerinin çoğalmasına olumlu katkı sağladığı gerçeğinden hareketle ve salon dışı izleyicilerin memnuniyeti bizleri bu yıl da aynı şekilde dijital platformlardan yayın yapmaya teşvik etmiştir.” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)