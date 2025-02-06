Ünlü iş insanı Asil Nadir kimdir? Asil Nadir kaç yaşında, neden öldü?
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1980’li yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında yer alan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ünlü iş insanı Asil Nadir kimdir? Kaç yaşında,neden öldü? İşte detaylar...
Ünlü iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri olan Kıbrıslı iş adamı, son dönemde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Nadir'in vefatına dair ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Asil Nadir kimdir?
1941 yılında Lefke'de dünyaya gelen Asil Nadir, ailesiyle 1961 yılında Londra'ya taşındı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimine devam ederken okulu bırakıp iş dünyasına adım attı ve Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.
Sunday Times, Nadir'i dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988 yılında Türkiye'deki medya sektörüne adım atarak, Günaydın gazetesini satın aldı. Ardından Güneş ve Tan gazetelerini ve Nokta dergisini bünyesine kattı.
Türkiye'de de önemli yatırımları bulunan Nadir, şirketlerinin iflas etmesinin ardından 1993'te Kuzey Kıbrıs'a kaçtı. 2010 yılında İngiltere'ye geri dönen Nadir, 2013'te ise kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi.
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