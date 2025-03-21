Veda tarihi ve bölümü belli oldu: Zembilli dizisi final mi yapıyor, neden?

ATV’nin Zembilli dizisi 3 Ocak’ta başlayan ekran serüvenini 13. bölümde noktalamaya hazırlanıyor. Düşük reytingler nedeniyle final kararı alan dizinin son bölümünün yayın tarihi açıklandı. Sude Zülal Güler ve Emre Dinler’in başrolü paylaştığı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesine rağmen reytinglerde bekleneni karşılayamayarak final kararı aldı.

Final kararı alan diziler arasında her cuma ekrana gelen ATV'nin Zembilli yapımı da katıldı. Üs Yapım imzalı Zembilli dizisi 13. bölümüyle final yapacağını duyurdu.

ZEMBİLLİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Zembilli dizisi için final kararıGazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. Üs Yapım imzalı yapım, 13. bölümüyle sona erecek.3 Ocak 2025'te başlayan dizi, 11 bölümünü geride bıraktı. 21 Mart 2025 Cuma günü 12. bölümüyle ekrana gelen dizi bir hafta daha ekranda kalacak. Süreyya Yaşar Önal'ın yapımcılığını üstlendiği, proje tasarım Cemil Yavuz'a ve senaryosu Fatih Özcan'a ait olan dizi, genç ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

İzmir'in Birgil ilçesinde çekilen sahneleriyle nerede çekildiği merak edilen dizinin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Atakan Hoşgören, Damlasu ikizoğlu gibi isimler yer alıyor.

ZEMBİLLİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Her cuma ekrana gelen dizi, final yapıyor. Prime time da Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve TRT'nin yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'la yarışan yapım, reytinglerde bekleneni karşılayamadı.

3 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ancak ilerleyen haftalarda reytinglerde istikrar sağlayamadı.

ZEMBİLLİ DİZİSİ FİNAL TARİHİ NE ZAMAN, KAÇINCI BÖLÜM?

Zembilli dizisi final tarihi 28 Mart 2025 Cuma günü olarak netleşti. Dizi 13. bölümüyle son kez ekrana gelecek. 14 Mart'ta 11. bölümüyle ekrana gelen dizi, reyting kararının ardından 2 bölüm sonra final yapacağını açıkladı.

ZEMBİLLİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sude Zülal Güler (Esma)

Emre Dinler (Adem)

Damlasu İkizoğlu (Fidan)

Atakan Hoşgören (İlyas)

Yalçın Hafızoğlu (Tarık)

Murat Akkoyunlu

Ruhi Sarı

Özgür Cem Tuğluk

Melisa Bostancıoğlu

Dilaray Yeşilyaprak

Kaynak: Haber Merkezi