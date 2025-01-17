Beyşehir’de belediyeden kiralık restoran

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BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda belirtilen 1 Adet gayrimenkul, 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA NO. BULUNDU-ĞU YER MAHALLE CİNSİ (BİNA, ARSA,

TARLA)

KULLANIM AMACI MEVKİİ MİKTARI

(M2) ADA NO PAR-SEL

NO

MUHAMMEN BEDEL (AYLIK TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) SÜRE /YIL 1. DALYAN MAH. BİNA VE ARSASI RESTORANT/ KAFETERYA ATATÜRK CAD. NO:1A (ZEMİN KAT) VE BAHÇESİ 1.820,00 29 1 70.000,00 75.600,00 3 YIL





1. Yukarıda yazılı gayrimenkullerin ihalesi, 27.01.2025 Pazartesi günü saat 09.00 da, belediye encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

2.1. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler

2.1.1. Tebligat için Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi.

2.1.2.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.1.3. İhaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

2.2. İsteklinin Tüzel Kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

2.2.1.Tebligat için Adres Beyanı,

2.2.2.Mevzuatı gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),

2.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2.3. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

2.4. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair belge,

2.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı.

2.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

2.7. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli, belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 68 0001 5001 5800 7292 2898 41 numaralı veya Ziraat Bankasındaki TR07 0001 0001 7231 7984 03 5001 Iban hesabımıza yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 D.İ.K. nun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgelerden her hangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

3. İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 08.30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar,

5. Kira bedelleri yıllık peşin olarak tahsil edilecektir.

6. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL (Beşyüz TL) Bedel karşılığında satın alınabilir.