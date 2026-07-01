Beyşehir’de satılık gayrimenkuller

|
T.C.
|
BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
|
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
|SIRA NO
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|HAZİNE HİSSESİ
|İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ
|TAHMİNİ BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İ H A L E N İ N
|TAŞINMAZ NO
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|TARİHİ
|SAATİ
|1
|42080108605
|Akçabelen
|Köyyeri
|Ham Toprak
|422
|180
|1.536,51
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|13.07.2026
|09:30
|2
|42080300078
|Bademli
|İnlerbaşı
|Tarla
|122
|32
|12.821,54
|21,29 m2
|NİP Korunan Alan
|19.200,00
|1.920,00
|13.07.2026
|09:45
|3
|42080300077
|Bademli
|Köyiçi
|Müştemilat.Ev
|175
|2
|766,25
|47,91 m2
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|195.900,00
|19.590,00
|13.07.2026
|10:00
|4
|42080100540
|Bademli
|Çiçekyeri
|Tarla
|137
|14
|711,04
|Tam
|NİP Korunan Alan
|640.000,00
|64.000,00
|13.07.2026
|10:15
|5
|42080112146
|Başgöze
|Köprübaşı
|Ham Toprak
|128
|5
|8.290,07
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|920.000,00
|92.000,00
|13.07.2026
|10:30
|6
|42080112222
|Başgöze
|Ömerkuzardı
|Ham Toprak
|195
|104
|13.237,10
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|2.700.000,00
|270.000,00
|13.07.2026
|10:45
|7
|42080120684
|Bayat
|Köyiçi
|Ham Toprak
|-
|1448
|2.262,12
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|1.820.000,00
|182.000,00
|13.07.2026
|11:00
|8
|42080120141
|Bekdemir
|Taşlıca
|Tarla
|131
|107
|252,62
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|51.000,00
|5.100,00
|13.07.2026
|11:15
|9
|42080120151
|Bekdemir
|Taşlıca
|Tarla
|131
|117
|580,85
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|132.000,00
|13.200,00
|13.07.2026
|11:30
|10
|42080119333
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|127
|2
|2.157,46
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|520.000,00
|52.000,00
|13.07.2026
|11:45
|11
|42080119335
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|131
|3
|291,56
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|82.000,00
|8.200,00
|13.07.2026
|12:00
|12
|42080119339
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|131
|7
|484,79
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|136.000,00
|13.600,00
|13.07.2026
|12:15
|13
|42080119340
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|131
|8
|526,71
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|146.000,00
|14.600,00
|13.07.2026
|14:00
|14
|42080119341
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|133
|38
|96,47
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|27.000,00
|2.700,00
|13.07.2026
|14:15
|15
|42080119342
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|133
|39
|282,11
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|79.000,00
|7.900,00
|13.07.2026
|14:30
|16
|42080119343
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|137
|8
|434,92
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|121.000,00
|12.100,00
|13.07.2026
|14:45
|17
|42080119346
|Çivril
|Köyiçi
|Arsa
|141
|5
|116,17
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|35.000,00
|3.500,00
|13.07.2026
|15:00
|18
|42080119347
|Çivril
|Köyiçi
|Arsa
|141
|6
|49,52
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|15.000,00
|1.500,00
|13.07.2026
|15:15
|19
|42080119349
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|143
|3
|108,32
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|33.000,00
|3.300,00
|13.07.2026
|15:30
|20
|42080119354
|Çivril
|Köyiçi
|Bahçe
|155
|2
|61,47
|Tam
|NİP Köy Yerleşim Alanı
|19.000,00
|1.900,00
|13.07.2026
|15:45
|21
|42080101703
|Doğanbey
|Tepearkası
|Ham Toprak
|213
|6
|12.835,42
|Tam
|NİP Dikili Tarım Alanı
|2.600.000,00
|260.000,00
|13.07.2026
|16:00
|22
|42080101746
|Doğanbey
|Yazıgüney
|Arsa
|251
|238
|390,97
|Tam
|UİP 3 Katlı Konut Alanı
|470.000,00
|47.000,00
|13.07.2026
|16:15
|23
|42080101747
|Doğanbey
|Yazıgüney
|Arsa
|251
|239
|396,12
|Tam
|UİP 3 Katlı Konut Alanı
|476.000,00
|47.600,00
|13.07.2026
|16:30
|24
|42080107927
|Dumanlı
|Tıpılı
|K.Ham Toprak
|102
|68
|2.044,65
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|1.030.000,00
|103.000,00
|14.07.2026
|09:30
|25
|42080107930
|Dumanlı
|Tıpılı
|K.Ham Toprak
|102
|88
|9.773,23
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|4.985.000,00
|498.500,00
|14.07.2026
|09:45
|26
|42080111838
|Eğirler
|Sandıklı
|Tarla
|119
|101
|1.005,06
|Tam
|NİP Dikili Tarım Alanı
|410.000,00
|41.000,00
|14.07.2026
|10:00
|27
|42080116547
|Esence
|Arsa
|111
|3
|1.799,88
|Tam
|UİP 2 Katlı Konut Alanı
|1.799.890,00
|179.989,00
|14.07.2026
|10:15
|28
|42080112750
|Göçü
|Eğirler Kırı
|Tarla
|225
|6
|4.360,99
|Tam
|NİP Çayır Otlak Alanı
|875.000,00
|87.500,00
|14.07.2026
|10:30
|29
|42080118371
|Karadiken
|Göbetli
|T.Ham Toprak
|154
|56
|2.465,83
|Tam
|NİP Korunan Alan
|1.235.000,00
|123.500,00
|14.07.2026
|10:45
|30
|42080103552
|Karadiken
|Nohutyeri
|Tarla
|156
|44
|3.096,20
|Tam
|NİP Korunan Alan
|950.000,00
|95.000,00
|14.07.2026
|11:00
|31
|42080118015
|Karahisar
|Çamönü
|Tarla
|124
|4
|9.174,56
|Tam
|NİP Tarım Alanı
|1.020.000,00
|102.000,00
|14.07.2026
|11:15
|32
|42080103943
|Kayabaşı
|Demiralan
|K.Ham Toprak
|237
|8
|5.601,31
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|900.000,00
|90.000,00
|14.07.2026
|11:30
|33
|42080117110
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|1
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|342.000,00
|34.200,00
|14.07.2026
|11:45
|34
|42080117111
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|2
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|12:00
|35
|42080117112
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|3
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|12:15
|36
|42080117113
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|4
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|14:00
|37
|42080117114
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|5
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|341.000,00
|34.100,00
|14.07.2026
|14:15
|38
|42080117115
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|6
|515,19
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|335.000,00
|33.500,00
|14.07.2026
|14:30
|39
|42080117116
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|7
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|14:45
|40
|42080117117
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|8
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|15:00
|41
|42080117118
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|9
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|290.000,00
|29.000,00
|14.07.2026
|15:15
|42
|42080117119
|Üçpınar
|Karadaş
|Arsa
|289
|10
|524,00
|Tam
|NİP Konut Gelişme Alanı
|315.000,00
|31.500,00
|14.07.2026
|15:30
|43
|42080105398
|Üzümlü
|Eneslen
|Fundalık
|151
|58
|6.899,92
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.070.000,00
|107.000,00
|14.07.2026
|15:45
|44
|42080105397
|Üzümlü
|Eneslen
|Fundalık
|151
|61
|5.918,25
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|940.000,00
|94.000,00
|14.07.2026
|16:00
|45
|42080105046
|Üzümlü
|Dedegüneyi
|Tarla
|236
|153
|1.153,19
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|360.000,00
|36.000,00
|14.07.2026
|16:15
|46
|42080104997
|Üzümlü
|Kızılcabeleni
|Tarla
|238
|11
|3.549,97
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|940.000,00
|94.000,00
|14.07.2026
|16:30
|47
|42080104998
|Üzümlü
|Kızılcabeleni
|Tarla
|238
|12
|4.750,45
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.250.000,00
|125.000,00
|16.07.2026
|09:30
|48
|42080104999
|Üzümlü
|Kızılcabeleni
|Tarla
|238
|18
|1.144,73
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|300.000,00
|30.000,00
|16.07.2026
|09:45
|49
|42080120465
|Üzümlü
|Asarbağ
|Tarla
|248
|44
|875,84
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|310.000,00
|31.000,00
|16.07.2026
|10:00
|50
|42080105094
|Üzümlü
|Tellanbağ
|Ham Toprak
|250
|3
|10.424,65
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.600.000,00
|160.000,00
|16.07.2026
|10:15
|51
|42080113179
|Üzümlü
|Koruiçi
|K.Ham Toprak
|344
|59
|4.566,97
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.430.000,00
|143.000,00
|16.07.2026
|10:30
|52
|42080105437
|Üzümlü
|Karabalçık
|Fundalık
|672
|198
|7.955,56
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.620.000,00
|162.000,00
|16.07.2026
|10:45
|53
|42080105547
|Üzümlü
|Şamardı
|Ham Toprak
|676
|125
|4.738,46
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|1.440.000,00
|144.000,00
|16.07.2026
|11:00
|54
|42080105529
|Üzümlü
|Coşlu
|K. ve Taşlık
|721
|28
|2.632,44
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|530.000,00
|53.000,00
|16.07.2026
|11:15
|55
|42080105672
|Üzümlü
|Kandeli
|K.ve H.Toprak
|734
|9
|3.375,42
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|880.000,00
|88.000,00
|16.07.2026
|11:30
|56
|42080105474
|Üzümlü
|Asarlık
|Fundalık
|744
|31
|2.360,51
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|530.000,00
|53.000,00
|16.07.2026
|11:45
|57
|42080105473
|Üzümlü
|Asarlık
|Fundalık
|744
|32
|2.371,02
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|530.000,00
|53.000,00
|16.07.2026
|12:00
|58
|42080105480
|Üzümlü
|Asarlık
|Fundalık
|744
|35
|3.192,10
|Tam
|NİP Doğal Karakt.Kor.Alan
|710.000,00
|71.000,00
|16.07.2026
|12:15
|59
|42080106671
|Yeşildağ
|Güdürhacı
|Ham Toprak
|176
|30
|1.489,24
|Tam
|UİP 2 Katlı Konut Alanı
|1.790.000,00
|179.000,00
|16.07.2026
|14:00
|60
|42080116794
|Yeşildağ
|Saray
|Arsa
|176
|552
|2.106,45
|Tam
|UİP 2 Katlı Konut Alanı
|2.550.000,00
|255.000,00
|16.07.2026
|14:15
|61
|42080116793
|Yeşildağ
|Saray
|Arsa
|176
|553
|2.262,05
|Tam
|UİP 2 Katlı Konut Alanı
|2.740.000,00
|274.000,00
|16.07.2026
|14:30
|62
|42080109763
|Yeşildağ
|Kömürcü
|Arsa
|284
|10
|223,75
|Tam
|UİP 2 Katlı Konut Alanı
|295.000,00
|29.500,00
|16.07.2026
|14:45
|SIRA NO
|KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|KİRA SÜRESİ
|KİRALAMA AMACI
|1. YIL KİRA BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İ H A L E N İ N
|TAŞINMAZ NO
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|TARİHİ
|SAATİ
|63
|42080108634
|Akçabelen
|Yarbaşı
|H.Toprak K.
|175
|13
|2.430,81
|5 Yıl
|Hayvancılık (Açık Besi)
|17.000,00
|1.700,00
|16.07.2026
|15:00
|1-
|Yukarıda özellikleri belirtilen 1.ila 62.sıradaki taşınmaz malların satışı 63.sıradaki taşınmaz malın kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Beyşehir Kaymakamlığı ( Milli Emlak Şefliği) ihale salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
|2-
|Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
|3-
|Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
|4-
|Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli,sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden,Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
|5-
|Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı yıllık kanunî faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin bedelinin peşin ödenmesi hâlinde; satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.(2.ve 3.sıradakiler hariç)
|6-
|Şartname ve ekleri Beyşehir Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
|7-
|İhaleye katılabilmek için ;
|a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
|b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|c-) Geçici Teminata ait belge ile birlikte T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
|d-) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirküsünü vermeleri,kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri,
|e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
|8-
|İhalelere ait Geçici Teminat Bedeli " T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı"nın, TR68 0001 0001 7200 0010 0056 01 İban Numarasına, (açıklama kısmına taşınmazın bulunduğu mahalle, ada ve parsel bilgileri ile ihaleye katılacak kişinin Adı-Soyadı ve T.C.Kimlik Numarası yazılarak) ya da ihale gün ve saatinden önce Defterdarlıklara bağlı saymanlıklara yatırılabilir.Açıklamanın tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.Geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmaması halinde,komisyon istekliyi ihaleye alıp almamakta serbesttir.İstekli geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmamasından dolayı ihaleye alınmadığı takdirde,İdareden herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.Hukuki sorumluluk tamamen istekliye aittir.
|9-
|İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin ihale saatinin uzaması halinde,takip eden ihalelere devam edilir.Bir önceki ihale saatinin uzaması nedeniyle, bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılamamasıdan dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz.Adli ve İdari yargıda İdare aleyhine dava açılamaz.Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya İhale Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde,ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek,yazılı son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
|10-
|Muhasebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçici teminat bedelinin, ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
|11-
|5403 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç,bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
|12-
|İşgalli ve hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup,Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
|13-
|Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
|14-
|Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
|İLAN OLUNUR.