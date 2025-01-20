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20 Ocak Pazartesi Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi!

- Güncelleme Tarihi:

20 Ocak Pazartesi Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi!
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 20 Ocak Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

20 Ocak 2025 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.

               İşte Konya 20 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

HACETTEPE

FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)

237 75 60

Selçuklu

ESRA AYHAN

FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIR TÜRK SOKAK NO: 20E SELÇUKLU

(NENE HATUN PARKI İÇİ, 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)

302 86 36

Meram- Selçuklu

GÜRSOY

HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU

(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)

323 90 90

Meram

RAVZA

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)

331 20 55

Karatay

KEREM

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY

(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)

237 41 67

Meram-Selçuklu

ŞATO

                SAHİBATA MAHALLESİ HOCAHASAN SOKAK ZÜHRE APARTMANI NO:7A MERAM

(ŞATOFORM GEDAVET PARKI)

352 06 56

Meram- Karatay

ANKA

ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY

(FETİH CADDESİ ÜZERİ)

249 30 60

Selçuklu

BOSNA HERSEK

                ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124B SELÇUKLU

(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

247 57 80

Selçuklu

NESRİN

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU

(BARIŞ CADDESİ BP PETROL YANI, KANAL YAKINI)

251 89 90

Selçuklu

LOTUS

YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU

(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)

0543 325 68 87

Selçuklu

AKÇA

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU

(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)

261 01 91

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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