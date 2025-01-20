20 Ocak Pazartesi Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi!

20 Ocak 2025 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.
İşte Konya 20 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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HACETTEPE
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FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
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237 75 60
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Selçuklu
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ESRA AYHAN
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FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIR TÜRK SOKAK NO: 20E SELÇUKLU
(NENE HATUN PARKI İÇİ, 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
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302 86 36
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Meram- Selçuklu
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GÜRSOY
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HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)
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323 90 90
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Meram
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RAVZA
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ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)
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331 20 55
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Karatay
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KEREM
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ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2C KARATAY
(2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, METRO MARKET ARKASI, İL JANDARMA YANI)
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237 41 67
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Meram-Selçuklu
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ŞATO
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SAHİBATA MAHALLESİ HOCAHASAN SOKAK ZÜHRE APARTMANI NO:7A MERAM
(ŞATOFORM GEDAVET PARKI)
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352 06 56
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Meram- Karatay
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ANKA
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ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
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249 30 60
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Selçuklu
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BOSNA HERSEK
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ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124B SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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247 57 80
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Selçuklu
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NESRİN
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MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:10A SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ BP PETROL YANI, KANAL YAKINI)
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251 89 90
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Selçuklu
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LOTUS
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YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)
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0543 325 68 87
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Selçuklu
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AKÇA
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KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)
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261 01 91
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi