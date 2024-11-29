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29 Kasım Cuma Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi

29 Kasım Cuma Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 29 Kasım Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

29 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.

                       İşte Konya 29 Kasım Cuma günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ULUÇINAR

FERHUNİYE MAHALLESİ İKTAP SOKAK NO:7A SELÇUKLU

(BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI)

237 35 00

Selçuklu

YENİ BEYŞEHİR

IŞIKLAR MAHALLESİ SİLLE CADDESİ NO:40A SELÇUKLU

(SELÇUK ECZA DEPOSU ARKASI)

233 71 66

Meram- Selçuklu

BADE

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

0543 186 42 44

Meram

YENİ EBRU

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM

(NAR GROSS MARKET ARKASI)

324 10 99

Karatay

BAKIR

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:21A KARATAY

(MERKEZ BANKASI İLE ALAADDİN TEPESİ ARASI)

352 04 91

Meram-Selçuklu

ZÜLAL

YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM

(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)

502 45 59

Meram- Karatay

SAĞLAM

SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY

(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)

352 31 51

Selçuklu

ÖZCAN

ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU

(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

247 50 90

Selçuklu

MAYIS

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU

(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)

248 23 05

Selçuklu

FURKAN

YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27N SELÇUKLU

(İKONİA İŞ MERKEZİ ALTI, YAZIR MUHTARLIK KARŞISI, OTOGAR CİVARI)

265 66 55

Selçuklu

SARAYBOSNA

BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ OSMANLI TİCARET MERKEZİ NO:36B SELÇUKLU

(SOSYETE PAZARI ÜZERİ, A101 YANI)

241 42 41

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #sağlık #nöbetçi eczane

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