29 Kasım Cuma Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi

29 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.
İşte Konya 29 Kasım Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ULUÇINAR
|
FERHUNİYE MAHALLESİ İKTAP SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI)
|
237 35 00
|
Selçuklu
|
YENİ BEYŞEHİR
|
IŞIKLAR MAHALLESİ SİLLE CADDESİ NO:40A SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA DEPOSU ARKASI)
|
233 71 66
|
Meram- Selçuklu
|
BADE
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
|
0543 186 42 44
|
Meram
|
YENİ EBRU
|
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI)
|
324 10 99
|
Karatay
|
BAKIR
|
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:21A KARATAY
(MERKEZ BANKASI İLE ALAADDİN TEPESİ ARASI)
|
352 04 91
|
Meram-Selçuklu
|
ZÜLAL
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN CD. NO:21C MERAM
(MERAM BELEDİYESİ ARKASI TEMAŞEHİR SİTESİ ALTI)
|
502 45 59
|
Meram- Karatay
|
SAĞLAM
|
SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)
|
352 31 51
|
Selçuklu
|
ÖZCAN
|
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
247 50 90
|
Selçuklu
|
MAYIS
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU
(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)
|
248 23 05
|
Selçuklu
|
FURKAN
|
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27N SELÇUKLU
(İKONİA İŞ MERKEZİ ALTI, YAZIR MUHTARLIK KARŞISI, OTOGAR CİVARI)
|
265 66 55
|
Selçuklu
|
SARAYBOSNA
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ OSMANLI TİCARET MERKEZİ NO:36B SELÇUKLU
(SOSYETE PAZARI ÜZERİ, A101 YANI)
|
241 42 41
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi