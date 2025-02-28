Akraba evliliklerinde hangi hastalıklar daha çok görülür? Kuzen evliliği tehlikeli mi? Akraba evliliklerinde olası riskler nelerdir?

Kuzen Evliliği Tehlikeli mi?

Akraba evlilikleri, özellikle de kuzen evlilikleri, genetik benzerlik nedeniyle birçok sağlık riskini beraberinde getiriyor. Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Elmas, akraba evliliklerinin SMA ve DMD gibi genetik hastalıkların görülme riskini artırdığını belirtiyor. Çiftler arasında yapılan taşıyıcılık testlerinin bu riskleri önceden belirleyerek sağlıklı nesiller için önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Akraba Evliliklerinde Hangi Hastalıklar Daha Çok Görülür?

Uzmanlara göre nadir hastalıkların yaklaşık %80'i genetik geçişli ve bu hastalıkların büyük bir bölümü akraba evlilikleriyle doğrudan bağlantılı. Bu hastalıklar arasında şunlar öne çıkıyor:

Spinal Musküler Atrofi (SMA)

Duchenne Musküler Distrofi (DMD)

Bağışıklık Yetmezlikleri

Metabolik Hastalıklar (Fenilketonüri gibi)

Bazı nörolojik ve kas hastalıkları

Genetik Taşıyıcılık Testlerinin Önemi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen seminerde uzmanlar, gebelik öncesi genetik taşıyıcılık testlerinin önemine vurgu yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, tüp bebek tedavisi için başvuran çiftlerde detaylı testler yapıldığını ve birçok hastalığın önceden belirlenebildiğini söyledi.

Nadir Hastalıkların Sıklığı ve Erken Teşhis

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu'na göre, dünyada yaklaşık 350-400 milyon kişi, Türkiye'de ise 7 milyona yakın kişi nadir hastalıklarla mücadele ediyor. Bu hastalıkların büyük kısmı akraba evliliklerinden kaynaklanıyor ve erken teşhis hayati önem taşıyor.

Akraba Evlilikleri ve Bağışıklık Yetmezlikleri

Bağışıklık yetmezliklerinin de nadir hastalıklar kapsamında değerlendirildiğini belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, bu hastalıkların erken teşhis edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle sık enfeksiyon geçiren, antibiyotik kullanımı yüksek olan çocukların detaylı taramalardan geçirilmesi öneriliyor.

Erken Belirtilere Dikkat!

Ailelerin erken dönemde şu belirtilere karşı dikkatli olmaları gerekiyor:

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar

Yılda iki aydan fazla antibiyotik kullanımı

Dört veya daha fazla orta kulak enfeksiyonu

Tekrarlayan zatürre vakaları

Bu tür belirtiler görüldüğünde bir çocuk immünoloji ve alerji uzmanına başvurulması öneriliyor.

Akraba Evliliği Risklerini Azaltmak Mümkün mü?

Uzmanlar, taşıyıcılık testlerinin yaygınlaştırılması ve genetik farkındalığın artırılmasıyla birçok genetik hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Özellikle tüp bebek tedavisi düşünen çiftler için genetik testlerin büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Sağlıklı nesiller için akraba evliliklerinin risklerinin iyi bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi