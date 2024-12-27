Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünya çapında ilgi görüyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid’te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı“ dedi.

Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin sağlık anlamında iyi yerde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm ve gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.

Türkiye'de her bir vatandaşın senede 11,4 kez sağlık hizmetinden yararlandığını ifade eden Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2002 senesinde bu sadece 2 kezdi. Dünyanın en yaygın, her yerde olan en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid'te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı. Bu nedenle alt yapısıyla, sitemiyle sağlık hizmetlerini bu hale getiren Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanı arkadaşlarıma, hekiminden hemşiresine, temizlik elemanından güvenlikçisine herkese çok teşekkür ediyorum. Onların bir yöneticisi olmaktan guru duyuyorum."

"Bizim esas hedefimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak"

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetini iyi sunduğunu fakat bunun yeterli olmadığını anlatarak, hizmet sunmanın yanında dünyada sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek gerektiğini belirtti.

Artık sağlık bilgisi ve sağlık teknolojisini de üretmek istediklerini belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla beraber sağlık politikalarının nasıl yapıldığını dünyaya öğretmek için de bir görevimiz var. Onun için Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği, koruyan geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak istiyoruz. Bu programın esas hedefi sağlığımızı kaybetmeden koruyucu sağlığı önemseyerek sağlıklı kalmak. Biz sağlık bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bizim esas hedefimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak. Birinci basamak dediğimiz aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerimizle insanlarımıza sağlıklarının kıymetini nasıl bileceğini anlatmak. Hastalıklardan nasıl korunacağını anlatmak. Onun için bizler sağlıklı toplum olmak zorundayız. Bağımlılıktan, sigaradan, alkolden ve hareketsizlikten uzak olmak zorundayız."

Bakan Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65'inin kilolu olduğunu, 3'te 1'inin de sigara kullandığını belirterek, hep birlikte bağımlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Kanserle mücadeleye de değinen Memişoğlu, "Kanserden korkmayın, kanseri erken yakalamak önemli. Erken yakaladığımız zaman kanserin tedavisi var. İşte burada aile hekimliğinde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz kanser türlerini ücretsiz tarayıp erken evrede yakalanmasını sağlıyoruz." dedi.

"Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırmaya gidiyoruz"

Bakan Memişoğlu, aile hekimliklerinde yeni bir yapılandırmaya gittiklerini belirtti.

Aile hekimliklerinin daha etkin olması için çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Aile hekimliklerimizde yeniden yapılandırma gidiyoruz. Bugün her bir aile hekiminizin yüzde 10 hastanelerden randevu alma kontenjanı var. Aile hekimleriniz uygun görürse sizi hastaneden randevu alıp gönderebilecek halde. İnşallah ocak ayında itibaren de aile hekimlerimizin gerektiği zaman hastaneden tahlil veya hastaneden doktorla karşılıklı elektronik sistemle haberleşebilir hale getiriyoruz. Böylece ikinci, üçüncü ve birinci basamağın entegrasyonunu daha etkin hale getirmek istiyoruz. Biz toplumumuzun doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, açılışını yapacakları Kırklareli Sağlık Yerleşkesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da son 22 yılda Kırklareli'ne önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını ifade ederek, "Dokunulmadık insan bırakılmamış, tesisler yenilenmiş, modern hale getirilmiş. Hiç bir alan ihmal edilmemiş. Allah bu güzel ortamı bozmasın." ifadesini kullandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Belediye Başkanı Derya Bulut da Memişoğlu'na kente yapılan sağlık yatırımları nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmamaların ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler Kırklareli Sağlık Yerleşkesi'nin açılış kurdelesini kesti. Memişoğlu, yerleşkeyi gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Kaynak: AA