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Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Zeytinyağında tohum yağı kullanmışlar

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Zeytinyağında tohum yağı kullanmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Açıklanan yeni listeye zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağları damga vurdu. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı.

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

İşte bakanlık tarafından açıklanan o liste TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

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