Bugün Konya’da hangi eczaneler nöbetçi? 27 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

27 Ocak 2025 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.
İşte Konya 27 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ATABAY
|
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:94A KARATAY
(KONYA HOSPİTAL HASTANESİ KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI)
|
350 41 40
|
Selçuklu
|
ADAKALE
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:17B SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KIZ KURAN KURSU YAKINI)
|
247 99 97
|
Meram- Selçuklu
|
YENİ FAKÜLTE
|
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123E SELÇUKLU
(HOCACİHAN ASM YANI, KUBA CAMİİ YANI)
|
324 23 43
|
Meram
|
SEVİNÇHAN
|
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI- ÖZEL GÜNDOĞDU İLKÖĞRETİM OKULU YANI)
|
0551 256 18 07
|
Karatay
|
HAKAN
|
ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY
(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)
|
352 10 07
|
Meram-Selçuklu
|
ŞEREF YAVUZ
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
320 11 85
|
Meram- Karatay
|
AYDIN
|
SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY
(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)
|
352 48 85
|
Selçuklu
|
ŞAFAK
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)
|
247 13 64
|
Selçuklu
|
POLEN
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)
|
503 59 92
|
Selçuklu
|
ADAPARK
|
YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:60 SELÇUKLU
(BEYHEKİM CADDESİ ÜZERİ, ADAPARK KONAKLARI ÖNÜ)
|
502 44 99
|
Selçuklu
|
ESEN
|
KOSOVA MAHALLESİ ŞERBETCİLER SOKAK NO: 8A SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI)
|
261 14 53
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi