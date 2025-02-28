Göz Lazer Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Lazer Olan Göz Kaç Günde İyileşir? Göz Lazer Tedavisi Kesin Çözüm mü?

Lazer Göz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kırma kusurları nedeniyle gözlük veya lens kullanmak istemeyen bireyler, lazer veya fakik göz içi mercek ameliyatları ile kalıcı olarak tedavi edilebilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu, lazer tedavisinin standart bir uygulama olmadığını belirterek, "Lazer yöntemleri farklı kornea katmanlarında uygulanmakta olup iyileşme süresi ve görme düzelmesi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Hasta memnuniyetini ve başarıyı artırmak için kişiye özel lazer tedavisi uygulanmalıdır" dedi.

Lazer Göz Ameliyatı Riskli mi?

Lazer tedavisi isteyen hastalar öncelikle detaylı bir göz muayenesinden geçer. Bu muayenede korneal tomografi, gözyaşı kalitesi, gözlük numaraları ve başka bir göz hastalığının olup olmadığı değerlendirilir. Kubaloğlu, "Tüm bu değerlendirmeler sonrasında hastaya en uygun lazer yöntemi belirlenir" dedi.

Lazer teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte PRK, LASIK ve SMILE Pro yöntemleri kullanılmaktadır. PRK yöntemi en eski ve en ağrılı olan yüzey lazer tedavisidir. LASIK yönteminde flep oluşturularak lazer uygulanır, ancak bu yöntemde flep sorunları ve kuru göz şikayetleri daha sık görülmektedir. SMILE Pro yöntemi ise flepsiz olarak uygulandığı için daha güvenli ve başarılı bir seçenektir.

Lazer Olan Göz Kaç Günde İyileşir?

SMILE Pro lazer yöntemi ile -10.00 numaraya kadar miyopi, +6.00 numaraya kadar hipermetropi ve 6.00 numaraya kadar astigmatizma başarıyla tedavi edilebilir. Kubaloğlu, "Lazer ameliyatı sonrası hastalar hafif bir yanma ve batma hissi yaşar ancak sadece birkaç saat içinde normal yaşamlarına dönebilirler" dedi. Aynı gün içinde hastalar düzenli olarak görme fonksiyonlarını geri kazanırlar.

Göz Lazer Tedavisinden Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Lazer ameliyatı sonrası hastalar şu konulara dikkat etmelidir:

Güzellik ve hijyen ürünleri (makyaj vb.) birkaç gün boyunca gözle temas etmemelidir.

Gözleri ovuşturmaktan kaçınılmalıdır.

Doktorun verdiği damlalar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Havuz ve denize girmeye bir süre ara verilmelidir.

Kubaloğlu, "SMILE Pro lazer yöntemi sonrası hastalar aynı gün içinde duş alabilir, spor yapabilir ve bilgisayar kullanabilir. Uykuda farkında olmadan gözü ovalamak bile zarar vermez" dedi.

Göz Lazer Tedavisi Kesin Çözüm mü?

Lazer göz ameliyatları, uygun hastalarda kalıcı bir çözüm sağlayabilir. Ancak ileri yaşlarda göz yapısında değişiklikler meydana gelebileceğinden, bazı durumlarda tekrar lazer veya ek tedavi ihtiyacı doğabilir.

Göz Lazer Tedavisi Kimlere Yapılmaz?

18 yaş altı bireylere,

Kornea kalınlığı yetersiz olanlara,

İleri derecede kuru göz hastalığı olanlara,

Aktif göz hastalığı veya enfeksiyonu olanlara,

Hamilelik ve emzirme döneminde olanlara lazer tedavisi uygulanmaz.

SMILE Pro lazer yöntemi, flepsiz yapısı sayesinde sporcular, polis ve asker gibi travma riski taşıyan meslek gruplarında da güvenle uygulanabilir. Teknolojinin geldiği son noktada, SMILE Pro lazer en güvenli ve en başarılı göz lazer tedavisi olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi