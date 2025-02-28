İltihaplı romatizma oruç tutabilir mi? Romatizma hastaları oruç tutabilir mi, Romatizma hastaları ne yememeli? Romatizma hastası oruç tutabilir mi? Oruç romatizmayı etkiler mi?

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İltihaplı Romatizma Oruç Tutabilir mi?

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Soy, iltihaplı romatizmal hastalıkları olan bireylerin oruç tutarken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Oruç, vücut sağlığına olumlu etkiler sağlasa da, iltihaplı romatizma hastalarının bireysel sağlık durumlarını doktorları ile değerlendirmeleri önemlidir.

Romatizma Hastaları Oruç Tutabilir mi?

Prof. Dr. Mehmet Soy'a göre, uzun süreli açlığın bağışıklık sistemi üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Otofaji mekanizması ve diğer immün yanıtlar sayesinde, orucun iltihap seviyelerini azaltabileceği belirtilmiştir.

Romatoid artrit, sedef romatizması gibi iltihaplı romatizmal hastalıkların bazı belirtilerinde geçici iyileşme gözlemlenebilir. Ancak, her hasta farklı olduğundan, oruç tutmadan önce mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir.

Oruç Romatizmayı Etkiler mi?

Uzun süreli açlığın, bağışıklık sistemini düzenleyerek bazı iltihaplı hastalıklarda olumlu etkiler gösterebildiği bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Bununla birlikte, orucun her romatizma hastası için uygun olup olmadığı bireysel faktörlere bağlıdır.

Başta kalp hastalığı ve diyabet gibi ek rahatsızlıkları olan bireyler için oruç sakıncalı olabilir. Ayrıca, düzenli ilaç kullanımı gerektiren hastaların, tedavilerini aksatmamak için ilaç saatlerini iftar ve sahura göre yeniden düzenlemeleri önemlidir.

Romatizma Hastaları Ne Yememeli?

Romatizmal hastalıkların yönetiminde beslenme büyük bir rol oynar. Prof. Dr. Soy, hastaların tüketmemesi veya sınırlandırması gereken bazı gıdaları şu şekilde sıralamıştır:

Aşırı miktarda kırmızı et

İşlenmiş gıdalar ve fast food ürünleri

Fazla tuzlu ve şekerli gıdalar

Trans yağ içeren ürünler

Aşırı alkol ve kafein

Bunun yerine, omega-3 açısından zengin besinler (balık, ceviz, keten tohumu), bol sebze ve tam tahıllı ürünler tüketmek önerilir. Ayrıca, baharatlar (zerdeçal, zencefil, tarçın) ve sağlıklı kuruyemişler (badem, fındık, ceviz) romatizma hastalarına fayda sağlayabilir.

Romatizma hastalarının oruç tutup tutamayacağı bireysel sağlık durumlarına bağlıdır. Hastalar, doktorlarıyla görüşerek ilaç saatlerini ayarlamalı, beslenmelerine dikkat etmeli ve yeterli sıvı alımını ihmal etmemelidir. Romatizmal hastalıkları olan bireyler, egzersizi ve sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek, hastalıklarının etkilerini azaltabilirler.

(Sibel Elmas)