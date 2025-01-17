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Kilo problemi yaşayanlar dikkat! Obezite kansere yol açıyor mu? Obezite ameliyatlarının kanserle ilişkisi ne? İşte uzmanından yanıtı

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Kilo problemi yaşayanlar dikkat! Obezite kansere yol açıyor mu? Obezite ameliyatlarının kanserle ilişkisi ne? İşte uzmanından yanıtı
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obezite ameliyatlarının kanserle ilişkisini ele aldığı konuşmasında, “Obezite, yalnızca kilo problemi değil, aynı zamanda ciddi metabolik hastalıklara ve kanserlere yol açan önemli bir risk faktörüdür. Obezite cerrahisi, özellikle hormon duyarlı kanserlerde belirgin bir azalmaya yol açıyor” dedi.

Türkiye'de obezite sıklığının yüzde 30'lara ulaştığını belirten Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obezitenin yalnızca bir kilo problemi olmadığını, aynı zamanda birçok metabolik hastalığa ve kanser türüne de yol açtığını ifade etti. Obeziteyle mücadelede yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersizlerin yeterli olmadığı durumlarda ise obezite cerrahisinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

OBEZİTE VE KANSER İLİŞKİSİ

Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obeziteyle ilişkilendirilen başlıca kanser türlerine dikkat çekerek, "Özellikle kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri, rahim kanserleri, mide, kalın bağırsak ve pankreas kanserleri obezite ile doğrudan ilişkilidir. Obezite nedeniyle vücutta yağ oranı artıyor ve insülin direncinin de artmasıyla bazı büyüme hormonlarının seviyeleri yükseliyor. Bu durum, anormal hücre çoğalmasına yol açarak kanserin oluşumuna zemin hazırlar” diye konuştu.

OBEZİTE AMELİYATLARININ KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda hormon duyarlı kanserlerde ciddi bir azalma gözlendiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Özellikle obezite cerrahisi sonrası meme kanseri, prostat kanseri ve rahim kanserlerinde anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Obezite tedavisi, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Obezite cerrahisi kilo kaybının yanı sıra, aynı zamanda obeziteye bağlı kanser risklerini de azaltmaktadır. Bu gelişmeler, obezite tedavisinde cerrahinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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