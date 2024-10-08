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Konya’da 8 Ekim’de hangi eczaneler açık? Konya 8 Ekim nöbetçi eczane listesi

Konya’da 8 Ekim’de hangi eczaneler açık? Konya 8 Ekim nöbetçi eczane listesi
Konya’da sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla nöbetçi eczane listesi güncellendi. Bu liste acil durumlarda ilaç ve sağlık ürünlerine erişimi kolaylaştırarak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İşte Konya’da 8 Ekim tarihinde nöbetçi olan eczaneler...

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçlerinde büyük önem taşıyor.

Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine ulaşımda kritik bir rol oynuyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler!

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

TEB: Beklentimiz Kovid-19 aşılarının hem eczacılarımıza hem de eczane çalışanlarına yapılmasıdır

Ayrıca acil bir durumda yanınıza kimlik ve gerekli reçeteleri almayı unutmayın.

Bu hem işlem sürecinizi hızlandıracak hem de sağlık profesyonellerinin daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacaktır.

   İşte Konya 8 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

FARABİ

Ferhuniye mahallesi hastane caddesi no:29a selçuklu

(Numune hastanesi ana giriş polikliniği karşısı)

352 60 01

Selçuklu

AVİVA

Feritpaşa mahallesi y.müh. Ümit bahadırtürk sokak no:23a selçuklu

(Nenehatun parkı içinde 1 nolu asm yanı)

236 06 63

Meram- Selçuklu

MURAT

Selçuk mahallesi harzami sokak no:6a selçuklu

(Şeker lokali arkası şeker fab. Nizamiye karşısı)

323 04 33

Meram

YENİYOL

Aşkan mahallesi yeni meram caddesi no:174/a meram

(Meram eğitim araştırma hast. Otobüs durakları karşısı)

324 00 10

Karatay

BAKIR

Şems-i tebrizi mahallesi mevlana caddesi no:21a karatay

(Merkez bankası ile alaaddin tepesi arası)

352 04 91

Meram-Selçuklu

DURMAZ

Pirebi mahallesi furgan dede caddesi no:16b meram

(Muhacir pazarı civarı, özel akademi konya hastanesi yanı)

350 12 22

Meram- Karatay

KIRMIZI

Çimenlik mahallesi alaaddin kap 1 blok caddesi no:11b karatay

(Karatay (15 Temmuz)lisesi yanı)

355 00 22

Selçuklu

AKINCILAR

Akıncılar mahallesi akıncılar caddesi ittifak sitesi no:1a Selçuklu

(14 nolu sağlık ocağı karşısı)

246 35 47

Selçuklu

BEYZA

Şeyh şamil mahallesi dosteli caddesi selçuklu park iş merkezi no:54c selçuklu

(Özel medova hastanesi yanı)

248 98 98

Selçuklu

BAHÇEŞEHİR

Yazır mahallesi elmalılı hamdi yazır caddesi no: 16e selçuklu

(Bahçeşehir konutları karşısı, selçuklu mepaş yanı)

362 22 20

Selçuklu

ÖZTÜRK

Bosna hersek mahallesi mesaj caddesi no:17d Selçuklu

241 55 00

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Konya 8 Ekim nöbetçi eczane

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