Konya’da 8 Ekim’de hangi eczaneler açık? Konya 8 Ekim nöbetçi eczane listesi

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçlerinde büyük önem taşıyor.
Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine ulaşımda kritik bir rol oynuyor.
Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler!
Nöbetçi eczanelere gitmeden önce eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.
Ayrıca acil bir durumda yanınıza kimlik ve gerekli reçeteleri almayı unutmayın.
Bu hem işlem sürecinizi hızlandıracak hem de sağlık profesyonellerinin daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacaktır.
İşte Konya 8 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
FARABİ
|
Ferhuniye mahallesi hastane caddesi no:29a selçuklu
(Numune hastanesi ana giriş polikliniği karşısı)
|
352 60 01
|
Selçuklu
|
AVİVA
|
Feritpaşa mahallesi y.müh. Ümit bahadırtürk sokak no:23a selçuklu
(Nenehatun parkı içinde 1 nolu asm yanı)
|
236 06 63
|
Meram- Selçuklu
|
MURAT
|
Selçuk mahallesi harzami sokak no:6a selçuklu
(Şeker lokali arkası şeker fab. Nizamiye karşısı)
|
323 04 33
|
Meram
|
YENİYOL
|
Aşkan mahallesi yeni meram caddesi no:174/a meram
(Meram eğitim araştırma hast. Otobüs durakları karşısı)
|
324 00 10
|
Karatay
|
BAKIR
|
Şems-i tebrizi mahallesi mevlana caddesi no:21a karatay
(Merkez bankası ile alaaddin tepesi arası)
|
352 04 91
|
Meram-Selçuklu
|
DURMAZ
|
Pirebi mahallesi furgan dede caddesi no:16b meram
(Muhacir pazarı civarı, özel akademi konya hastanesi yanı)
|
350 12 22
|
Meram- Karatay
|
KIRMIZI
|
Çimenlik mahallesi alaaddin kap 1 blok caddesi no:11b karatay
(Karatay (15 Temmuz)lisesi yanı)
|
355 00 22
|
Selçuklu
|
AKINCILAR
|
Akıncılar mahallesi akıncılar caddesi ittifak sitesi no:1a Selçuklu
(14 nolu sağlık ocağı karşısı)
|
246 35 47
|
Selçuklu
|
BEYZA
|
Şeyh şamil mahallesi dosteli caddesi selçuklu park iş merkezi no:54c selçuklu
(Özel medova hastanesi yanı)
|
248 98 98
|
Selçuklu
|
BAHÇEŞEHİR
|
Yazır mahallesi elmalılı hamdi yazır caddesi no: 16e selçuklu
(Bahçeşehir konutları karşısı, selçuklu mepaş yanı)
|
362 22 20
|
Selçuklu
|
ÖZTÜRK
|
Bosna hersek mahallesi mesaj caddesi no:17d Selçuklu
|
241 55 00
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi