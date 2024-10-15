Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 15 Ekim Konya Nöbetçi Eczane listesi

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.
Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.
Vatandaşların dikaktine!
Nöbetçi eczanelere gitmeden önce eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek oldukça önemlidir.
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.
İşte Konya 15 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ÇELİK
|
Ferhuniye mahallesi parsana caddesi no:18a selçuklu
(Numune hastanesi yeni acil yanı, numune hastanesi kantin karşısı)
|
235 30 40
|
Selçuklu
|
ESRA ÜNAL
|
Musalla bağları mahallesi gülbahar sokak no:3a-b çekginler sokak 1a selçuklu
(Dolapoğlu anadolu lisesi yanı)
|
233 25 20
|
Meram- Selçuklu
|
YENİ MERVE
|
Akşemsettin mahallesi saray caddesi no:6e selçuklu
(Başkent hastanesi karşısı)
|
247 16 55
|
Meram
|
HÜLYA EKMEKÇİ
|
Ateşbazı veli mahallesi yedekırmak sokak. No:40d meram
(Meram devlet hastanesi civarı)
|
0507 629 21 78
|
Karatay
|
YAKUT
|
Yediler mahallesi kırbaşı caddesi no:46a-b karatay
(43 nolu yediler aile sağlığı merkezi yanı)
|
235 30 04
|
Meram-Selçuklu
|
ŞİRİN
|
Konevi mahallesi millet cadddesi no:19b meram
(Eski hava hastanesi karşısı)
|
322 22 01
|
Meram- Karatay
|
ULUCAN
|
Sahipata mah. Hal sokak no:2b meram
(Kızılay konya hastanesi yanı)
|
350 10 15
|
Selçuklu
|
FİLİZ
|
Akşemsettin mahallesi yeni sille caddesi no:99a-b selçuklu
(14 nolu sağlık ocağı karşısı)
|
261 10 30
|
Selçuklu
|
BARDAKÇI
|
Şeyh şamil mahallesi kapı sokak selçuklu park no:1a selçuklu
(Özel medova hastanesi karşısı)
|
320 22 33
|
Selçuklu
|
ARSLANGİL
|
Akademi mahallesi şehit ethem barış sokak no:2 selçuklu
(Ardıçlı toki girişi, ardıçlı asm karşısı)
|
0544 341 11 85
|
Selçuklu
|
ODABAŞI
|
Sancak mahallesi şule sokak ıhlamur konutları a blok no:17a selçuklu
(MTA arkası 23 nolu asm sağlık ocağı karşısı)
|
237 54 22
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi