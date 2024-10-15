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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 15 Ekim Konya Nöbetçi Eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 15 Ekim Konya Nöbetçi Eczane listesi
Her gün Konya Eczacılar Odası tarafından nöbetçi eczaneler listesi belirleniyor. Peki 15 Ekim 2024 Salı günü hangi eczaneler nöbetçi? Detaylar haberimizde...

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.

Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.

Nöbetçi eczanelere 'acil butonu' talebi

Vatandaşların dikaktine!

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek oldukça önemlidir.

Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

                       İşte Konya 15 Ekim Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÇELİK

Ferhuniye mahallesi parsana caddesi no:18a selçuklu

(Numune hastanesi yeni acil yanı, numune hastanesi kantin karşısı)

235 30 40

Selçuklu

ESRA ÜNAL

Musalla bağları mahallesi gülbahar sokak no:3a-b çekginler sokak 1a selçuklu

(Dolapoğlu anadolu lisesi yanı)

233 25 20

Meram- Selçuklu

YENİ MERVE

Akşemsettin mahallesi saray caddesi no:6e selçuklu

(Başkent hastanesi karşısı)

247 16 55

Meram

HÜLYA EKMEKÇİ

Ateşbazı veli mahallesi yedekırmak sokak. No:40d meram

(Meram devlet hastanesi civarı)

0507 629 21 78

Karatay

YAKUT

Yediler mahallesi kırbaşı caddesi no:46a-b karatay

(43 nolu yediler aile sağlığı merkezi yanı)

235 30 04

Meram-Selçuklu

ŞİRİN

Konevi mahallesi millet cadddesi no:19b meram

(Eski hava hastanesi karşısı)

322 22 01

Meram- Karatay

ULUCAN

Sahipata mah. Hal sokak no:2b meram

(Kızılay konya hastanesi yanı)

350 10 15

Selçuklu

FİLİZ

Akşemsettin mahallesi yeni sille caddesi no:99a-b selçuklu

(14 nolu sağlık ocağı karşısı)

261 10 30

Selçuklu

BARDAKÇI

Şeyh şamil mahallesi kapı sokak selçuklu park no:1a selçuklu

(Özel medova hastanesi karşısı)

320 22 33

Selçuklu

ARSLANGİL

Akademi mahallesi şehit ethem barış sokak no:2 selçuklu

(Ardıçlı toki girişi, ardıçlı asm karşısı)

0544 341 11 85

Selçuklu

ODABAŞI

Sancak mahallesi şule sokak ıhlamur konutları a blok no:17a selçuklu

(MTA arkası 23 nolu asm sağlık ocağı karşısı)

237 54 22

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Eczane

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