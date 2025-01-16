Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya'da yaşayan vatandaşların acil durumlarda veya gece saatlerinde ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler büyük önem taşıyor.
İşte Konya 16 Ocak Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
FETİH
|
FERHUNİYE MAHALLESİ DR. ZİYA PAŞA SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ CİVARI)
|
350 71 77
|
Selçuklu
|
KULE
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU
(KULE CADDE, KULE AVM)
|
220 00 00
|
Meram- Selçuklu
|
EYLEM
|
SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)
|
0535 626 71 12
|
Meram
|
ESEROĞLU
|
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
|
323 93 23
|
Karatay
|
SEDA TELLİOĞLU
|
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2D KARATAY
(2 NOLU ASM KARŞISI, İL JANDARMA, METRO MARKET, GESAŞ ARKASI)
|
235 03 10
|
Meram-Selçuklu
|
HEKİMOĞLU
|
İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU
(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)
|
320 47 74
|
Meram- Karatay
|
ÖZEKİN
|
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30C MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI )
|
353 38 03
|
Selçuklu
|
YENİ CİHANBEYLİ
|
BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
|
255 21 22
|
Selçuklu
|
MÜGE
|
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU
(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)
|
353 61 10
|
Selçuklu
|
ÖZMEN
|
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(31 NOLU ASM KARŞISI TOKİ KONUTLARI İÇİ)
|
263 09 09
|
Selçuklu
|
ODABAŞI
|
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI A BLOK NO:17A SELÇUKLU
(MTA ARKASI 23 NOLU ASM SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
237 54 22
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi