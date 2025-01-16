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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 10 Ocak Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Konya'da yaşayan vatandaşların acil durumlarda veya gece saatlerinde ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler büyük önem taşıyor.

            İşte Konya 16 Ocak Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

FETİH

                FERHUNİYE MAHALLESİ DR. ZİYA PAŞA SOKAK NO:6A SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ CİVARI)

350 71 77

Selçuklu

KULE

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU

(KULE CADDE, KULE AVM)

220 00 00

Meram- Selçuklu

EYLEM

                SELÇUK MAHALLESİ KAİDE SOKAK 1.GİRİŞ NO:6D SELÇUKLU

(BAŞKENT HASTANESİ ÇEVREYOLU KARŞISI ZİRAAT BANKASI ARKASI)

0535 626 71 12

Meram

ESEROĞLU

                ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM

(NARGROS MARKET ARKASI)

323 93 23

Karatay

SEDA TELLİOĞLU

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2D KARATAY

(2 NOLU ASM KARŞISI, İL JANDARMA, METRO MARKET, GESAŞ ARKASI)

235 03 10

Meram-Selçuklu

HEKİMOĞLU

                İHSANİYE MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:23A-B SELÇUKLU

(MERAM YENİYOL GİRİŞİ-KONYA ORDUEVİ KAVŞAĞI)

320 47 74

Meram- Karatay

ÖZEKİN

AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30C MERAM

(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI )

353 38 03

Selçuklu

YENİ CİHANBEYLİ

                BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU

(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

                255 21 22

Selçuklu

MÜGE

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU

(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)

353 61 10

Selçuklu

ÖZMEN

                BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:8A SELÇUKLU

(31 NOLU ASM KARŞISI TOKİ KONUTLARI İÇİ)

263 09 09

Selçuklu

ODABAŞI

                SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI A BLOK NO:17A SELÇUKLU

(MTA ARKASI 23 NOLU ASM SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

237 54 22

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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