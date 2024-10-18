Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 18 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.
Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) nöbetçi eczanelerin listesi; Bugün Konya İl Merkezi Nöbetçi Eczanelerin adres ve iletişim numaraları:
İşte Konya 18 Ekim Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
AYŞEGÜL AYÇİÇEK
|
Ferhuniye mahallesi dr.yusuf ziya paşa sokak no:1b selçuklu
(numune hastanesi karşısı)
|
350 55 90
|
Selçuklu
|
MEDİFARMA
|
Musallabağları mahallesi gürz sokak no:56-58 selçuklu
(özel medicana hastanesi yanı)
|
251 22 99
|
Meram- Selçuklu
|
NEVA
|
Alavardı mahallesi beyşehir caddesi no:183e meram
(meram akademi hastanesi acil karşısı-tıp fak.yolu)
|
324 20 20
|
Meram
|
KALEM
|
Havzan mahallesi babil sokak no:59a meram
(30 nolu havzan sağlık ocağı karşısı)
|
320 03 02
|
Karatay
|
ULUKAN
|
Keykubat mahallesi kırbaşı caddesi no:49a-b karatay
(43 nolu asm karşısı)
|
233 34 20
|
Meram-Selçuklu
|
ANNEM
|
Yenişehir mahallesi gazze caddesi no:47d meram
((ladikli mahallesi) meram belediyesi yakını, konevi konutları karşısı)
|
503 20 40
|
Meram- Karatay
|
GÜZELŞEHİR
|
Akabe mahallesi adana çevre yolu caddesi no:120a karatay
(şehir hastanesi karşısı)
|
410 05 45
|
Selçuklu
|
AYDINLIK
|
Fatih mahallesi bülbüllü sokak no:86 selçuklu
(15 temmuz (dr ali kemal belviranlı) kadın doğum ve çocuk hastanesi arkası 245 62 45)
|
351 22 50
|
Selçuklu
|
MAYIS
|
Şeyh şamil mahallesi şehit veli karakoç sokak no:2a selçuklu
(6. Nolu sağlık ocağı yanı, kevser cami yanı)
|
248 23 05
|
Selçuklu
|
YAKAMOZ
|
Yazır mahallesi şehit ali vasfi güney caddesi b blok no:13c selçuklu
(real avm arkası,vadipark sitesi altı,otobüs son duraklarının arkası)
|
0542 179 14 11
|
Selçuklu
|
AKÇA
|
Kosova mahallesi veysel karani caddesi no:210h-f selçuklu
(kardelen erkek öğrenci yurdu çaprazı cadde üzeri)
|
261 01 91
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi