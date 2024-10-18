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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 18 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi

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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 18 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 18 Ekim Cuma Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.

Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) nöbetçi eczanelerin listesi; Bugün Konya İl Merkezi Nöbetçi Eczanelerin adres ve iletişim numaraları:

                          İşte Konya 18 Ekim Cuma günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

AYŞEGÜL AYÇİÇEK

Ferhuniye mahallesi dr.yusuf ziya paşa sokak no:1b selçuklu

(numune hastanesi karşısı)

350 55 90

Selçuklu

MEDİFARMA

Musallabağları mahallesi gürz sokak no:56-58 selçuklu

(özel medicana hastanesi yanı)

251 22 99

Meram- Selçuklu

NEVA

Alavardı mahallesi beyşehir caddesi no:183e meram

(meram akademi hastanesi acil karşısı-tıp fak.yolu)

324 20 20

Meram

KALEM

Havzan mahallesi babil sokak no:59a meram

(30 nolu havzan sağlık ocağı karşısı)

320 03 02

Karatay

ULUKAN

Keykubat mahallesi kırbaşı caddesi no:49a-b karatay

(43 nolu asm karşısı)

233 34 20

Meram-Selçuklu

ANNEM

Yenişehir mahallesi gazze caddesi no:47d meram

((ladikli mahallesi) meram belediyesi yakını, konevi konutları karşısı)

503 20 40

Meram- Karatay

GÜZELŞEHİR

Akabe mahallesi adana çevre yolu caddesi no:120a karatay

(şehir hastanesi karşısı)

410 05 45

Selçuklu

AYDINLIK

Fatih mahallesi bülbüllü sokak no:86 selçuklu

(15 temmuz (dr ali kemal belviranlı) kadın doğum ve çocuk hastanesi arkası 245 62 45)

351 22 50

Selçuklu

MAYIS

Şeyh şamil mahallesi şehit veli karakoç sokak no:2a selçuklu

(6. Nolu sağlık ocağı yanı, kevser cami yanı)

248 23 05

Selçuklu

YAKAMOZ

Yazır mahallesi şehit ali vasfi güney caddesi b blok no:13c selçuklu

(real avm arkası,vadipark sitesi altı,otobüs son duraklarının arkası)

0542 179 14 11

Selçuklu

AKÇA

Kosova mahallesi veysel karani caddesi no:210h-f selçuklu

(kardelen erkek öğrenci yurdu çaprazı cadde üzeri)

261 01 91

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #eczane #nöbetçi eczane

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