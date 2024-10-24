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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 24 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 24 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi
Konya vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla nöbetçi eczane hizmeti sunmaya devam ediyor. Bugün şehrin çeşitli noktalarında hizmet veren nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca ilaç temin etmek isteyenler için kapılarını açıyor. İşte nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri…

Nöbetçi eczanelerin listesi Konya Eczacı Odası'nın resmi web sitesinde güncel olarak paylaşılmakta. Özellikle acil durumlar için önemli olan bu hizmet halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir önem taşıyor.

Vatandaşlar nöbetçi eczanelerin adreslerini ve iletişim bilgilerini öğrenerek ihtiyaç duydukları ilaçlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Nöbetçi eczaneler gece kepenk arkasından hizmet verecek

Konya'daki nöbetçi eczaneler sağlık alanında sundukları bu kesintisiz hizmetle, toplum sağlığını koruma konusunda önemli bir rol üstleniyor.

                  İşte Konya 24 Ekim Perşembe günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

NENE HATUN

Şems-i tebrizi mahallesi şerafettin caddesi no:92a şems-i tebrizi mahallesi bölüm sokak no:1a karatay

(konya hospital karşısı, merkez imam hatip lisesi yanı)

238 39 20

Selçuklu

KULE

Musalla bağları mahallesi kule caddesi no:8/25 selçuklu

(kule cadde, kule avm)

220 00 00

Meram- Selçuklu

ERTÜRK

Akşemsettin mahallesi akay sokak özaslan sitesi no:15a selçuklu

(11 nolu akşemsettin sağlık ocağı karşısı)

247 07 41

Meram

FEYYAZ

Melikşah mahallesi çamlık sokak no:5a meram

(nargros market arkası)

323 83 66

Karatay

ZEYNEP SENA

Hacıveyiszade mahallesi farabi sokak no: 48d karatay

(21 nolu işgalaman asm karşısı, şehir hastanesi ve eski garaj yakını)

312 82 73

Meram-Selçuklu

EMİNE ÖZ

Konevi mahallesi turgutoğlu sokak no:6b meram

(a101 yanı konevi camii ilerisi, feridiye karakolu civarı)

352 60 02

Meram- Karatay

ADLİYE

Akabe mahallesi yeniceler caddesi no: 145ac karatay

(adliye civarı, uygulama oteli karşısı, konya şehir hastanesi civarı)

502 63 79

Selçuklu

KURTAR

Sakarya mahallesi yalıdere caddesi no:47a selçuklu

(salı pazarı arkası, sakarya sosyal tesisleri yanı)

409 89 96

Selçuklu

NATURA

Malazgirt mahallesi barış caddesi no:44a selçuklu

(eylül tıp merkezi yanı)

265 60 06

Selçuklu

NUR

Yazır mahallesi sultan caddesi no:30d selçuklu

(türmak lisesi ark. 28 nolu muazzez hilmi uyar sağlık ocağı yanı)

265 44 74

Selçuklu

SAYGILI

Kosava mahallesi veysel karani caddesi toluhan sitesi 2. Giriş no:116l-116k selçuklu

(farabi hastanesi aşağısı, cadde üzeri a101 yanı)

255 55 77

Hastlarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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