Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 24 Ekim Konya nöbetçi eczane listesi

Nöbetçi eczanelerin listesi Konya Eczacı Odası'nın resmi web sitesinde güncel olarak paylaşılmakta. Özellikle acil durumlar için önemli olan bu hizmet halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir önem taşıyor.
Vatandaşlar nöbetçi eczanelerin adreslerini ve iletişim bilgilerini öğrenerek ihtiyaç duydukları ilaçlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.
Konya'daki nöbetçi eczaneler sağlık alanında sundukları bu kesintisiz hizmetle, toplum sağlığını koruma konusunda önemli bir rol üstleniyor.
İşte Konya 24 Ekim Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
NENE HATUN
|
Şems-i tebrizi mahallesi şerafettin caddesi no:92a şems-i tebrizi mahallesi bölüm sokak no:1a karatay
(konya hospital karşısı, merkez imam hatip lisesi yanı)
|
238 39 20
|
Selçuklu
|
KULE
|
Musalla bağları mahallesi kule caddesi no:8/25 selçuklu
(kule cadde, kule avm)
|
220 00 00
|
Meram- Selçuklu
|
ERTÜRK
|
Akşemsettin mahallesi akay sokak özaslan sitesi no:15a selçuklu
(11 nolu akşemsettin sağlık ocağı karşısı)
|
247 07 41
|
Meram
|
FEYYAZ
|
Melikşah mahallesi çamlık sokak no:5a meram
(nargros market arkası)
|
323 83 66
|
Karatay
|
ZEYNEP SENA
|
Hacıveyiszade mahallesi farabi sokak no: 48d karatay
(21 nolu işgalaman asm karşısı, şehir hastanesi ve eski garaj yakını)
|
312 82 73
|
Meram-Selçuklu
|
EMİNE ÖZ
|
Konevi mahallesi turgutoğlu sokak no:6b meram
(a101 yanı konevi camii ilerisi, feridiye karakolu civarı)
|
352 60 02
|
Meram- Karatay
|
ADLİYE
|
Akabe mahallesi yeniceler caddesi no: 145ac karatay
(adliye civarı, uygulama oteli karşısı, konya şehir hastanesi civarı)
|
502 63 79
|
Selçuklu
|
KURTAR
|
Sakarya mahallesi yalıdere caddesi no:47a selçuklu
(salı pazarı arkası, sakarya sosyal tesisleri yanı)
|
409 89 96
|
Selçuklu
|
NATURA
|
Malazgirt mahallesi barış caddesi no:44a selçuklu
(eylül tıp merkezi yanı)
|
265 60 06
|
Selçuklu
|
NUR
|
Yazır mahallesi sultan caddesi no:30d selçuklu
(türmak lisesi ark. 28 nolu muazzez hilmi uyar sağlık ocağı yanı)
|
265 44 74
|
Selçuklu
|
SAYGILI
|
Kosava mahallesi veysel karani caddesi toluhan sitesi 2. Giriş no:116l-116k selçuklu
(farabi hastanesi aşağısı, cadde üzeri a101 yanı)
|
255 55 77
Hastlarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi