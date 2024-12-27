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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 27 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi

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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 27 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 27 Aralık Cuma Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Konya'da yaşayan vatandaşların acil durumlarda veya gece saatlerinde ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler büyük önem taşıyor.

                      İşte Konya 27 Aralık Cuma günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

SAĞLIK

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25B SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİKLER KARŞISI)

351 63 51

Selçuklu

ERMENEK

YAKA MAHALLESİ BAĞLARBAŞI SOKAK NO:17A MERAM

(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.MERAM TIP FAK.DEKANLIĞI,ONKOLOJİ KARŞISI)

323 13 24

Meram- Selçuklu

CAN

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6D MERAM

(YAKA PARKI ARKASI,NARGROS MARKET ARKASI)

323 53 00

Meram

TARÇIN

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CADDESİ NO:41G SELÇUKLU

(BAYKARA DÜĞÜN SALONU YAKINI)

0551 992 90 20

Karatay

ŞİRİN

               KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM

(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)

322 22 01

Meram-Selçuklu

TOKKAŞ

İSTİKLAL MAHALLESİ SARAÇOĞLU CADDESİ NO:107F KARATAY

(SARAÇOĞLU BEŞYOL MARKET ARKASI)

0533 153 98 81

Meram- Karatay

ALİ KEREM

BEDİR MAHALLESİ ADAKLI SOKAK NO:15B SELÇUKLU

(KOYUNCU PETROL ARKASI, 71 NOLU ASM YANI)

245 41 41

Selçuklu

KAŞ

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ TATLIPINAR CADDESİ SIZMA SOKAK NO:14 SELÇUKLU

(MEDOVA HASTANESİ CİVARI, ASFORA MARKET KARŞISI 50 MT İÇERİSİ, SUSAM İŞ MERKEZİ)

249 00 05

Selçuklu

MANOLYA

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89O SELÇUKLU

(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

263 09 03

Selçuklu

KÜÇÜKSARI

BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4K SELÇUKLU

(KONYA FORUM AVM(BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)

351 15 16
       

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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