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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 5 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi…

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 5 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi…
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 5 Aralık Perşembe Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.

                 İşte Konya 5 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

HACETTEPE

FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)

237 75 60

Selçuklu

İSTASYON

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZERİFEN AHMET SOKAK NO:3A-3B SELÇUKLU

(64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ÇUHADAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

220 00 12

Meram- Selçuklu

BAYRAK

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM

(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 23 24

Meram

HASDENİZ

AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM

(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)

324 56 35

Karatay

HÜLYA

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CAD. NO:41/H KARATAY

(BAYKARA GOLD DÜĞÜN SALONU YANI

342 42 86

Meram-Selçuklu

SİMA

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:67A MERAM

(AHMET ÖZCAN CADDESİ BİM MARKET KARŞISI, ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

321 03 73

Meram- Karatay

FİLİZ

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU

(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

261 10 30

Selçuklu

TUBA

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ İSTEK SOKAK NO:4/6B SELÇUKLU

(1. ORG. SANAYİ KARŞISI, İKİZ KULELER ALTI ÇELİKKAYALAR MARKET YANI)

249 68 68

Selçuklu

BAHÇEŞEHİR     

YAZIR MAHALLESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR CADDESİ NO: 16E SELÇUKLU

(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KARŞISI, SELÇUKLU MEPAŞ YANI)

362 22 20

Selçuklu

AKÇA

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU

(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)

261 01 91

(Hastalarımıza acil şifalar dileriz)

Berna Ata

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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