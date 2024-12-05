Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 5 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.
İşte Konya 5 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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HACETTEPE
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FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
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237 75 60
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Selçuklu
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İSTASYON
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HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZERİFEN AHMET SOKAK NO:3A-3B SELÇUKLU
(64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ÇUHADAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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220 00 12
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Meram- Selçuklu
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BAYRAK
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KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
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324 23 24
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Meram
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HASDENİZ
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AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)
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324 56 35
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Karatay
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HÜLYA
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FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CAD. NO:41/H KARATAY
(BAYKARA GOLD DÜĞÜN SALONU YANI
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342 42 86
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Meram-Selçuklu
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SİMA
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AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:67A MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ BİM MARKET KARŞISI, ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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321 03 73
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Meram- Karatay
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FİLİZ
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AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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261 10 30
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Selçuklu
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TUBA
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DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ İSTEK SOKAK NO:4/6B SELÇUKLU
(1. ORG. SANAYİ KARŞISI, İKİZ KULELER ALTI ÇELİKKAYALAR MARKET YANI)
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249 68 68
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Selçuklu
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BAHÇEŞEHİR
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YAZIR MAHALLESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR CADDESİ NO: 16E SELÇUKLU
(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI KARŞISI, SELÇUKLU MEPAŞ YANI)
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362 22 20
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Selçuklu
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AKÇA
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KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)
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261 01 91
(Hastalarımıza acil şifalar dileriz)
Berna Ata
Kaynak: Haber Merkezi