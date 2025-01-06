Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Nöbetçi eczaneler acil ihtiyaçlarınız için gün boyunca ve gece saatlerinde hizmet vermektedir.
İşte Konya 6 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
FARABİ
|
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:29A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
|
352 60 01
|
Selçuklu
|
CANDAN
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
|
352 60 03
|
Meram- Selçuklu
|
KIYMET
|
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242A MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
|
324 72 72
|
Meram
|
HAVZAN
|
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
322 10 80
|
Karatay
|
CANAN
|
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13A KARATAY
(36 NOLU ASM YANI, GALERİCİLER AKRASI, BÜYÜK BEZİRCİLER CAMİİ ARKASI)
|
347 31 00
|
Meram-Selçuklu
|
CENK
|
SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM
(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)
|
353 58 37
|
Meram- Karatay
|
LALEZAR
|
SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)
|
327 06 00
|
Selçuklu
|
NURGÜL
|
BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12B SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
|
245 64 64
|
Selçuklu
|
ÜNLÜ
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23D SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)
|
251 46 46
|
Selçuklu
|
ATLAS
|
YAZIR MAH. DR. SIDDIK ÖZMERZİFONLU CAD. NO:30C SELÇUKLU
(BATIKENT İŞ MERKEZİ ALTI)
|
0553 604 00 42
|
Selçuklu
|
KAMPÜS
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ FORUM KAMPÜS NO:248T SELÇUKLU
(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARŞISI FORUM KAMPÜS AVM ALTINDA (YIKILAN OPET PETROL YERİ)
|
247 48 44
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi