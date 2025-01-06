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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi
Konya’da 6 Ocak tarihinde nöbetçi eczanelerin listesi açıklandı. Detaylar haberimizde…

 

Nöbetçi eczaneler acil ihtiyaçlarınız için gün boyunca ve gece saatlerinde hizmet vermektedir.

                İşte Konya 6 Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

FARABİ

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:29A SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

352 60 01

Selçuklu

CANDAN

KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU

(SELÇUK ECZA KARŞISI)

352 60 03

Meram- Selçuklu

KIYMET

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:242A MERAM

(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 72 72

Meram

HAVZAN

HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM

(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

322 10 80

Karatay

CANAN

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13A KARATAY

(36 NOLU ASM YANI, GALERİCİLER AKRASI, BÜYÜK BEZİRCİLER CAMİİ ARKASI)

347 31 00

Meram-Selçuklu

CENK

SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM

(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)

353 58 37

Meram- Karatay

LALEZAR

SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM

(KIZILAY HASTANESİ YANI)

327 06 00

Selçuklu

NURGÜL

BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12B SELÇUKLU

(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

245 64 64

Selçuklu

ÜNLÜ

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23D SELÇUKLU

(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)

251 46 46

Selçuklu

ATLAS

YAZIR MAH. DR. SIDDIK ÖZMERZİFONLU CAD. NO:30C SELÇUKLU

(BATIKENT İŞ MERKEZİ ALTI)

0553 604 00 42

Selçuklu

KAMPÜS

BOSNA HERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ FORUM KAMPÜS NO:248T SELÇUKLU

(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARŞISI FORUM KAMPÜS AVM ALTINDA (YIKILAN OPET PETROL YERİ)

247 48 44

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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