Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 9 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi

Konya'da yaşayan vatandaşların acil durumlarda veya gece saatlerinde ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler büyük önem taşıyor.
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor
İşte Konya 9 Ekim Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ÖZGÜL
|
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
|
236 38 08
|
Selçuklu
|
İLHAN
|
FATİH MAHALLESİ MANAVLI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(FATİH IŞIKLAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 236 45 07)
|
236 45 06
|
Meram- Selçuklu
|
ERDEM
|
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KRŞ.)
|
323 66 22
|
Meram
|
RAVZA
|
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)
|
331 20 55
|
Karatay
|
DAYIOĞLUGİL
|
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BUĞDAY PAZARI 10516 SOKAK NO:109 KARATAY
(KONYA TİCARET BORSASI YANI)
|
342 44 99
|
Meram-Selçuklu
|
ŞEREF YAVUZ
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
320 11 85
|
Meram- Karatay
|
NURER
|
ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
|
235 21 77
|
Selçuklu
|
ÖZCAN
|
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
247 50 90
|
Selçuklu
|
SAYGI
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU
(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)
|
248 20 20
|
Selçuklu
|
SİBEL
|
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)
|
0501 007 14 50
|
Selçuklu
|
ÖZDEMİR
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ KIZILKAYA 2 İŞ MERKEZİ NO:17C SELÇUKLU
|
241 22 55
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi