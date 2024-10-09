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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 9 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 9 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba Konya ve ilçelerindeki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Konya'da yaşayan vatandaşların acil durumlarda veya gece saatlerinde ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler büyük önem taşıyor.

Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor

                      İşte Konya 9 Ekim Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÖZGÜL

FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)

236 38 08

Selçuklu

İLHAN

          FATİH MAHALLESİ MANAVLI SOKAK NO:3A SELÇUKLU

(FATİH IŞIKLAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 236 45 07)

236 45 06

Meram- Selçuklu

ERDEM

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:9A SELÇUKLU

(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KRŞ.)

323 66 22

Meram

RAVZA

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)

331 20 55

Karatay

DAYIOĞLUGİL   

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BUĞDAY PAZARI 10516 SOKAK NO:109 KARATAY

(KONYA TİCARET BORSASI YANI)

342 44 99

Meram-Selçuklu

ŞEREF YAVUZ

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM

(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

320 11 85

Meram- Karatay

NURER

ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM

(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)

235 21 77

Selçuklu

ÖZCAN

          ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU

(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

247 50 90

Selçuklu

SAYGI

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU

(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)

248 20 20

Selçuklu

SİBEL

          YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU

(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)

0501 007 14 50

Selçuklu

ÖZDEMİR

BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ KIZILKAYA 2 İŞ MERKEZİ NO:17C SELÇUKLU

241 22 55

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #9 Ekim Konya Nöbetçi Eczane Listesi #Konya

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