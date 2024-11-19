Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? Nöbetçi eczane listesi yayınlandı!

Konya Eczacılar Odası vatandaşların acil durumlarda ilaç alabilmeleri için nöbetçi eczane listesini yayınladı.
Her gün belirli eczanelerin nöbetçi olarak görev yapacağı bu liste, internet üzerinden kolayca erişilebilecek.
Vatandaşlar, gece veya tatil günlerinde ihtiyacı olan ilaçları en yakın nöbetçi eczaneden temin edebilecek.
İşte Konya 19 Kasım Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
NALÇACI BÜYÜK
|
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:26A-B SELÇUKLU
(H. KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)
|
238 94 80
|
Selçuklu
|
ŞİFA
|
NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR. MEHMET HULUSİ BAYBAL CADDESİ ARAS SİTESİ A BLOK NO:20A SELÇUKLU
(MAKRO (ESKİ AFRA) MARKET VE 4. NOTER YANI, SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI ARKASI)
|
237 07 07
|
Meram- Selçuklu
|
MARMARA
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AP SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
|
502 64 53
|
Meram
|
SEVİNÇHAN
|
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI- ÖZEL GÜNDOĞDU İLKÖĞRETİM OKULU YANI)
|
0551 256 18 07
|
Karatay
|
NİMET
|
NAKİPOĞLU MAHALLESİ SULTANVELED CADDESİ NO:18C KARATAY
(ESKİ HAPİSHANE CD. AKYURT MARKET İLERİSİ)
|
350 76 33
|
Meram-Selçuklu
|
MERKEZ
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77A MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI YANI)
|
351 71 81
|
Meram- Karatay
|
LALEZAR
|
SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)
|
327 06 00
|
Selçuklu
|
NURCAN
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
246 28 69
|
Selçuklu
|
BEYZA
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ SELÇUKLU PARK İŞ MERKEZİ NO:54C SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ YANI)
|
248 98 98
|
Selçuklu
|
DİRİLİŞ
|
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89C-1 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
|
263 18 18
|
Selçuklu
|
ÇAĞLAR
|
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:11D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
|
261 03 06
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi