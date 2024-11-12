Konya’da bugün hangi eczaneler açık? 12 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya'da yaşayanlar için sağlık hizmetlerinin sürekliliği büyük önem taşıyor.
12 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.
İşte Konya 12 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ECE
|
Ferhuniye mahallesi bereketoğlu sokak yüzbaşıgil işhanı no:3b selçuklu
(numune hastanesi poliklinikleri karşısı)
|
353 43 46
|
Selçuklu
|
ADAKALE
|
Kılınçarslan mahallesi adakale caddesi no:17b selçuklu
(a.keleşoğlu kültür merkezi arkası, elmas kız kuran kursu yakını)
|
247 99 97
|
Meram- Selçuklu
|
BERNA
|
Alavardı mahallesi bozdağlı sokak 12b meram
(25 nolu asm karşısı, tatlıses lahmacun arka çaprazı )
|
323 53 33
|
Meram
|
RAVZA
|
Ateşbaz veli mahallesi yedekırmak sokak no:42a meram
(meram eğitim araştırma hast.poliklinik giriş yanı)
|
331 20 55
|
Karatay
|
GENÇ
|
Kalenderhane mahallesi bolay sokak no:11b karatay
(musalla mezarlığı, şehitlik mezarlığı karşısı)
|
234 13 13
|
Meram-Selçuklu
|
GÖKMENOĞLU
|
Konevi mahallesi ferit paşa caddesi horozluhan sitesi no:22a meram
(anıt civarı, stadyum karşısı)
|
321 34 74
|
Meram- Karatay
|
BEZİRCİLER
|
Çimenlik mahallesi alaaddin kap caddesi no:11a karatay
(3 nolu sağlık ocağı yanı-karatay lisesi yanı)
|
355 00 63
|
Selçuklu
|
HALK
|
Mehmet akif mahallesi hadimi caddesi selsebil sokak no:10a selçuklu
(özalkent 22 nolu sağlık ocağı karşısı)
|
245 93 92
|
Selçuklu
|
GÜLİS
|
Buhara mahallesi abdülhamit caddesi ceylangözü sokak no:5b selçuklu
(barış caddesi, hüma okulları arkası)
|
249 22 11
|
Selçuklu
|
YİĞİT
|
Beyhekim mahallesi turgut özal caddesi no:7ab selçuklu
(beyhekim eğitim araştırma ek bina karşısı)
|
851 27 00
|
Selçuklu
|
SELÇUK TIP
|
Bosnahersek mahallesi yeni istanbul caddesi no:248c selçuklu
(selçuk tıp fakültesi karşısı,forum kampüs iş merkezi)
|
0540 190 13 91
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi