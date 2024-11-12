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Konya’da bugün hangi eczaneler açık? 12 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

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Konya’da bugün hangi eczaneler açık? 12 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!
Konya’da acil sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayacak nöbetçi eczaneler 12 Kasım tarihinde hangi adreslerde hizmet verecek? İşte detaylar…

Konya'da yaşayanlar için sağlık hizmetlerinin sürekliliği büyük önem taşıyor.

12 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.

                 İşte Konya 12 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ECE

Ferhuniye mahallesi bereketoğlu sokak yüzbaşıgil işhanı no:3b selçuklu

(numune hastanesi poliklinikleri karşısı)

353 43 46

Selçuklu

ADAKALE

Kılınçarslan mahallesi adakale caddesi no:17b selçuklu

(a.keleşoğlu kültür merkezi arkası, elmas kız kuran kursu yakını)

247 99 97

Meram- Selçuklu

BERNA

Alavardı mahallesi bozdağlı sokak 12b meram

(25 nolu asm karşısı, tatlıses lahmacun arka çaprazı )

323 53 33

Meram

 RAVZA

Ateşbaz veli mahallesi yedekırmak sokak no:42a meram

(meram eğitim araştırma hast.poliklinik giriş yanı)

331 20 55

Karatay

GENÇ

Kalenderhane mahallesi bolay sokak no:11b karatay

(musalla mezarlığı, şehitlik mezarlığı karşısı)

234 13 13

Meram-Selçuklu

GÖKMENOĞLU

Konevi mahallesi ferit paşa caddesi horozluhan sitesi no:22a meram

(anıt civarı, stadyum karşısı)

321 34 74

Meram- Karatay

BEZİRCİLER

Çimenlik mahallesi alaaddin kap caddesi no:11a karatay

(3 nolu sağlık ocağı yanı-karatay lisesi yanı)

355 00 63

Selçuklu

HALK

Mehmet akif mahallesi hadimi caddesi selsebil sokak no:10a selçuklu

(özalkent 22 nolu sağlık ocağı karşısı)

245 93 92

Selçuklu

GÜLİS

Buhara mahallesi abdülhamit caddesi ceylangözü sokak no:5b selçuklu

(barış caddesi, hüma okulları arkası)

249 22 11

Selçuklu

YİĞİT

Beyhekim mahallesi turgut özal caddesi no:7ab selçuklu

(beyhekim eğitim araştırma ek bina karşısı)

851 27 00

Selçuklu

SELÇUK TIP

Bosnahersek mahallesi yeni istanbul caddesi no:248c selçuklu

(selçuk tıp fakültesi karşısı,forum kampüs iş merkezi)

0540 190 13 91

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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