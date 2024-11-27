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Konya’da bugün hangi eczaneler açık? 27 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya’da bugün hangi eczaneler açık? 27 Kasım 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!
Konya’da acil sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayacak nöbetçi eczaneler 12 Kasım tarihinde hangi adreslerde hizmet verecek? İşte detaylar…

27 Kasım 2024 tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.

                   İşte Konya 27 Kasım Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

BELVİRANLI

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39A SELÇUKLU

(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI, NUMUNE HASTANESİ CİVARI)

353 45 02

Selçuklu

ESRA ÜNAL

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:3A-B ÇEKGİNLER SOKAK 1A SELÇUKLU

(DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YANI)

233 25 20

Meram- Selçuklu

BAŞAK

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1A-B SELÇUKLU

(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

502 02 29

Meram

FEYYAZ

MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM

(NARGROS MARKET ARKASI)

323 83 66

Karatay

SARAY

KARACİĞAN MAHALLESİ ALİ ULVİ KURUCU CADDESİ NO:111D KARATAY

(NECMETTİN ERBAKAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇAPRAZI, ESKİ ROTA YÜZME HAVUZU KARŞISI)

355 75 10

Meram-Selçuklu

TOPATAN

İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU

(ŞATOFORM KAVŞAĞI)

351 75 23

Meram- Karatay

YENİ POÇAN

SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2E MERAM

(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)

350 52 43

Selçuklu

YENİ CİHANBEYLİ

BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU

(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

255 21 22

Selçuklu

ZEYBEK

CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6B SELÇUKLU

(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI- RAMADA OTEL KARŞISI)

248 39 18

Selçuklu

NANE LİMON

YAZIR MAHALLESİ BEYHEKİM CADDESİ NO:42H SELÇUKLU

(SARAY PEYSAJ KARŞISI, BEYHEKİM HASTANESİ CİVARI )

312 97 99

Selçuklu

ZEYNEP ÖZDEMİR

BOSNA HERSEK MAHALLESİ BÜYÜK HİZMET CADDESİ NO:37L SELÇUKLU

(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)

241 41 33

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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