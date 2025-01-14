Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 14 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.
İşte Konya 14 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ÇUMRA
|
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27D SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ZİRVE İŞ MERKEZİ ALTI)
|
351 93 86
|
Selçuklu
|
CANDAN
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
|
352 60 03
|
Meram- Selçuklu
|
ZEYNEP YILMAZ
|
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)
|
312 92 62
|
Meram
|
PARK
|
HAVZAN MAHALLESİ HAVZAN CADDESİ NO:41A MERAM
(YENİYOL KONAKLARI ARKASI)
|
320 01 20
|
Karatay
|
LARENDE
|
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BOTSALI SOKAK NO:21A KARATAY
(ŞEMS TÜRBESİ, AKYURT MARKET ARASI)
|
241 52 53
|
Meram-Selçuklu
|
CENK
|
SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM
(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)
|
353 58 37
|
Meram- Karatay
|
LOKMAN HEKİM
|
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI)
|
322 86 90
|
Selçuklu
|
PLAZA
|
BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU
(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)
|
247 77 37
|
Selçuklu
|
AKDENİZ
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:1F SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI, SELÇUKLU BELEDİYESİ ARKASI)
|
321 11 50
|
Selçuklu
|
DİRİLİŞ
|
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89C-1 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
|
263 18 18
|
Selçuklu
|
MERAM
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ KIVILCIM İŞ MERKEZİ NO:11G SELÇUKLU
(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)
|
322 55 60
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi