GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SAĞLIK Haberleri

Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 14 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 14 Ocak 2025 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.

Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

                      İşte Konya 14 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÇUMRA

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27D SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ZİRVE İŞ MERKEZİ ALTI)

351 93 86

Selçuklu

CANDAN

KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:61D SELÇUKLU

(SELÇUK ECZA KARŞISI)

352 60 03

Meram- Selçuklu

ZEYNEP YILMAZ

SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU

(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)

312 92 62

Meram

PARK

HAVZAN MAHALLESİ HAVZAN CADDESİ NO:41A MERAM

(YENİYOL KONAKLARI ARKASI)

320 01 20

Karatay

LARENDE

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ BOTSALI SOKAK NO:21A KARATAY

(ŞEMS TÜRBESİ, AKYURT MARKET ARASI)

241 52 53

Meram-Selçuklu

CENK

SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM

(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)

353 58 37

Meram- Karatay

LOKMAN HEKİM

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY

(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI)

322 86 90

Selçuklu

PLAZA

BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU

(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)

247 77 37

Selçuklu

AKDENİZ

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:1F SELÇUKLU

(MEDOVA HASTANESİ YANI, SELÇUKLU BELEDİYESİ ARKASI)

321 11 50

Selçuklu

DİRİLİŞ

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89C-1 SELÇUKLU

(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

263 18 18

Selçuklu

MERAM

BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ KIVILCIM İŞ MERKEZİ NO:11G SELÇUKLU

(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)

322 55 60

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER