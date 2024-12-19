Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 19 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.
Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.
İşte Konya 19 Aralık Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
DOĞUMEVİ
|
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)
|
235 43 03
|
Selçuklu
|
BOTANİK
|
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
|
408 39 38
|
Meram- Selçuklu
|
MERMER
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YANAR SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞ.- BAŞKENT ÜNİ.HAST.CİVARI)
|
247 71 71
|
Meram
|
ONUR
|
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
|
323 95 98
|
Karatay
|
CADDE
|
FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA CADDESİ NO:247 C KARATAY
(KARATAY ÜNİVERSİTESİ CİVARI, TRAMVAY YOLU ÜZERİ)
|
355 53 32
|
Meram-Selçuklu
|
ŞÖLEN
|
KONEVİ MAHALLESİ VALİ CEMİLKELEŞOĞLU SOKAK NO:15A MERAM
(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)
|
333 00 11
|
Meram- Karatay
|
MERCAN
|
PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:107B MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI YURTİÇİ KARGO AYDOĞDU ŞUBE YANI)
|
322 40 74
|
Selçuklu
|
ASİYE
|
SAKARYA MAHALLESİ VEZİRHAN SOKAK NO:29A SELÇUKLU
(SAKARYA SALI PAZAR ÖNÜ 0553 949 75 94)
|
249 30 30
|
Selçuklu
|
ALTINDAĞ
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ NO:54D SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI 0507 335 64 20)
|
249 57 07
|
Selçuklu
|
BEYHEKİM
|
BEYHEKİM MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ SOKAK NO:49B1-B2 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HAST. CİVARI, ÇELİKKAYALAR AVM YANI)
|
263 10 10
|
Selçuklu
|
TUNA
|
SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)
|
255 21 50
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi