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Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 19 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

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Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 19 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Acil durumlarda eczanelerin açık olması hastaların ve vatandaşların tedavi süreçleri açısından büyük bir önem taşır.

Nöbetçi eczaneler özellikle gece saatlerinde veya tatil günlerinde sağlık hizmetlerine erişimde kritik bir rol oynamaktadır.

Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

             İşte Konya 19 Aralık Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

DOĞUMEVİ

FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK İNAN İŞHANI NO:5E SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ MERKEZ POLİKLİNİĞİ, 237 09 99)

235 43 03

Selçuklu

BOTANİK             

KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU

(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)

408 39 38

Meram- Selçuklu

MERMER

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YANAR SOKAK NO:1A SELÇUKLU

(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞ.- BAŞKENT ÜNİ.HAST.CİVARI)

247 71 71

Meram

 ONUR

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM

(SSK HASTANESİ KARŞISI)

323 95 98

Karatay

CADDE

FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA CADDESİ NO:247 C KARATAY

(KARATAY ÜNİVERSİTESİ CİVARI, TRAMVAY YOLU ÜZERİ)

355 53 32

Meram-Selçuklu

ŞÖLEN

KONEVİ MAHALLESİ VALİ CEMİLKELEŞOĞLU SOKAK NO:15A MERAM

(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)

333 00 11

Meram- Karatay

MERCAN

PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ NO:107B MERAM

(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI YURTİÇİ KARGO AYDOĞDU ŞUBE YANI)

322 40 74

Selçuklu

ASİYE

SAKARYA MAHALLESİ VEZİRHAN SOKAK NO:29A SELÇUKLU

(SAKARYA SALI PAZAR ÖNÜ 0553 949 75 94)

249 30 30

Selçuklu

ALTINDAĞ

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ NO:54D SELÇUKLU

(MEDOVA HASTANESİ YANI 0507 335 64 20)

249 57 07

Selçuklu

BEYHEKİM

BEYHEKİM MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ SOKAK NO:49B1-B2 SELÇUKLU

(BEYHEKİM DEVLET HAST. CİVARI, ÇELİKKAYALAR AVM YANI)

263 10 10

Selçuklu

TUNA

SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU

(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)

255 21 50

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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