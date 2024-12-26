Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 26 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

Konya Eczacı Odası 26 Aralık 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.
İşte Konya 26 Aralık Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
FERDA
|
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:21C SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI)
|
238 79 89
|
Selçuklu
|
EVRAN
|
NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)
|
323 07 47
|
Meram- Selçuklu
|
KÜBRA
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)
|
211 00 23
|
Meram
|
YENİ SEZER
|
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:8A MERAM
(AŞKAN 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N.E.ÜNV.EĞİTİM FAK.ARKASI MERAM 323 93 22)
|
323 31 30
|
Karatay
|
GÜMÜŞ
|
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2C KARATAY
(KARŞEHİR HALI SAHA YANI, 37 NOLU ASM KARŞISI)
|
355 02 20
|
Meram-Selçuklu
|
BURAK
|
İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU
(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
|
352 35 46
|
Meram- Karatay
|
GÜZELŞEHİR
|
AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ NO:120A KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
|
410 05 45
|
Selçuklu
|
ÇİĞDEM
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:51A SELÇUKLU
(DİYANET ÖĞRENCİ YURDU CİVARI, İTFAİYE YUKARISI, ŞEHİT RIDVAN ADAM SPOR SALONU KARŞISI)
|
324 64 33
|
Selçuklu
|
ACAY
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
|
241 27 10
|
Selçuklu
|
AYDAN
|
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞ MERKEZİ NO:89L SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
|
263 03 05
|
Selçuklu
|
ALARA
|
SANCAK MAHALLESİ SERİNCAN SOKAK NO:23E SELÇUKLU
(NOVALAND AVM ARKASI,MAHAL ÇARŞI 0332 501 18 80)
|
0551 869 70 74
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi