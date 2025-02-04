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Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 4 Şubat Salı nöbetçi eczane listesi

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Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 4 Şubat Salı nöbetçi eczane listesi
Konya’da nöbetçi eczanelerin listesi, ilaç ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyan vatandaşlar için açıklandı.

Konya Eczacılar Odası 4 Şubat'ta geçerli olacak nöbetçi eczaneler listesini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin 7/24 kesintisiz sağlanabilmesi için nöbetçi eczanelerin devrede olacağı duyuruldu

                        İşte Konya 4 Şubat Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

AVÇİL

FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU

(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)

235 73 33

Selçuklu

EVRAN

NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU

(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)

323 07 47

Meram- Selçuklu

MASAL

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU

(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)

0501 104 42 23

Meram

FEYYAZ

MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM

(NARGROS MARKET ARKASI)

323 83 66

Karatay

CUMHUR

HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY

(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 55 57

Meram-Selçuklu

ZEKİ

YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ O BLOK NO:98A MERAM

(MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ TOKİ KONUTLARI KARŞISI)

0544 366 77 97

Meram- Karatay

ELİF

KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CAD. NO:26/1A KARATAY

(9 NOLU ASM KARŞISI)

351 51 85

Selçuklu

İPEK

MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR CADDESİ NO:33A SELÇUKLU

(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)

246 46 51

Selçuklu

ÜNLÜ

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23D SELÇUKLU

(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)

251 46 46

Selçuklu

KAPTAN

AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU

(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)

0505 567 13 66

Selçuklu

TÜRKER

BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU

(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)

0541 585 22 60

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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