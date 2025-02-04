Konya nöbetçi eczaneler listesi açıklandı! Konya 4 Şubat Salı nöbetçi eczane listesi

Konya Eczacılar Odası 4 Şubat'ta geçerli olacak nöbetçi eczaneler listesini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin 7/24 kesintisiz sağlanabilmesi için nöbetçi eczanelerin devrede olacağı duyuruldu
İşte Konya 4 Şubat Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
AVÇİL
|
FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ DÜNYA SİTESİ B BLOK NO:38C SELÇUKLU
(NALÇACI NADİR AVCAN PETROL YANI)
|
235 73 33
|
Selçuklu
|
EVRAN
|
NİŞANTAŞI MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ KEMERLİ APARTMANI NO:5D SELÇUKLU
(MEDAŞ BİNASI KARŞISI, DEMİRCİ İŞ MERKEZİ YANI)
|
323 07 47
|
Meram- Selçuklu
|
MASAL
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)
|
0501 104 42 23
|
Meram
|
FEYYAZ
|
MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
|
323 83 66
|
Karatay
|
CUMHUR
|
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
355 55 57
|
Meram-Selçuklu
|
ZEKİ
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ O BLOK NO:98A MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ TOKİ KONUTLARI KARŞISI)
|
0544 366 77 97
|
Meram- Karatay
|
ELİF
|
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CAD. NO:26/1A KARATAY
(9 NOLU ASM KARŞISI)
|
351 51 85
|
Selçuklu
|
İPEK
|
MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR CADDESİ NO:33A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
|
246 46 51
|
Selçuklu
|
ÜNLÜ
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23D SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)
|
251 46 46
|
Selçuklu
|
KAPTAN
|
AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU
(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
|
0505 567 13 66
|
Selçuklu
|
TÜRKER
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)
|
0541 585 22 60
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi