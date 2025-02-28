Ramazanda Halsizliğe Ne İyi Gelir? Oruç Tutarken Nasıl Enerjik Olunur? Ramazanda Hazımsızlık Nasıl Giderilir?

Ramazanda Halsizliğe Ne İyi Gelir? Oruç Tutarken Nasıl Enerjik Olunur?

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç ve susuz kalmak bazı kişilerde halsizliğe neden olabilir. Bu durumu en aza indirmek ve gün boyunca enerjik kalmak için doğru beslenme önemlidir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Bakcan, oruç tutarken enerjik kalmak için şu önerilerde bulunuyor:

Kompleks karbonhidratlar tercih edin: Bulgur pilavı, kepekli ekmek ve kepekli makarna gibi besinler kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar.

Protein tüketimine dikkat edin: Süt ve süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyveleri beslenme programınıza dahil edin.

Bol su için: Gün boyunca vücudun susuz kalmaması için iftar ve sahur arasında en az 3 litre su tüketilmelidir.

Ramazanda Hazımsızlık Nasıl Giderilir?

Ramazan'da uzun süreli açlıktan sonra aniden ve hızlı yemek yemek sindirim sorunlarına neden olabilir. Dr. Yasin Bakcan, bu durumu önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

İftara çorba gibi hafif bir yemekle başlayın ve 15 dakika bekleyerek ana yemeğe geçin.

Yağda kızartılmış gıdalardan uzak durarak, fırında, haşlama veya buharda pişirilmiş yemekleri tercih edin.

Lif oranı yüksek kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve sebzeleri beslenme listenize ekleyin.

Gazlı içecekler yerine ayran, su, sade soda, komposto ve cacık gibi sağlıklı içecekleri tüketin.

Tatlı ihtiyacınızı meyvelerden veya sütlü tatlılardan karşılayın.

Ramazanda Halsizlik Neden Olur?

Ramazan'da halsizlik ve yorgunluk hissinin birçok nedeni olabilir.

Dr. Yasin Bakcan, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

Öğün atlama: Günde 3 veya daha fazla öğün yemeye alışkın vücut, uzun süre aç kalmaya başka tepkiler verebilir.

Kan şekeri ve tansiyon düşüklüğü: Yanlış beslenme kan şekerinde dalgalanmalara ve tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.

Yetersiz su tüketimi: Gün içinde yeterli su alınmaması yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve baş ağrısına yol açabilir.

Uyku düzensizliği: Gece en az 7-8 saat uyumak, gündüz ise mümkünse 1 saatlik bir dinlenme yapmak halsizliği önleyebilir.

Ramazan'da Sağlıklı Bir Yaşam İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

İftar ve sahur arasında 3 öğün olacak şekilde dengeli beslenin.

Aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının.

İftar ve sahur arasında en az 3 litre su içmeye özen gösterin.

İftar ve sahur arasında yürüyüş yaparak vücudunuzu aktif tutun.

Kronik hastalığı olanlar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için beslenmenize, uyku düzeninize ve fiziksel aktivitelerinize dikkat etmelisiniz.

Kaynak: Haber Merkezi