Adil Karaismailoğlu Kimdir, Nerelidir ve Kaç Yaşında? İBB’ye kayyum olarak atanacak mı? İşte hayatı ve biyografisi

Adil Karaismailoğlu kimdir sorusu, siyaset ve kamu yönetimi alanında bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de önemli kamu görevlerinde bulunmuş olan Adil Karaismailoğlu, hem bürokrat olarak yaptığı çalışmalarla hem de milletvekili olarak sürdürdüğü siyasi kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Adil Karaismailoğlu kaç yaşında ve aslen nereli?

Trabzon doğumlu eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun eğitimi, siyasi geçmişi ve gerçekleştirdiği önemli projeler merak konusu. Özellikle son günlerde adının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanacağı iddialarıyla gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti. İşte Karaismailoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar...

İlk Görevine Başlangıç ve Kariyer Yolu

Adil Karaismailoğlu, meslek hayatına 1995 yılının Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde adım attı. Ardından İETT Genel Müdürlüğü'nde mühendislik ve idari pozisyonlarda çalıştı. 2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde görev alarak akıllı trafik sistemleri ve trafik kontrol merkezi gibi projelerin hayata geçirilmesinde rol oynadı. 2009 yılında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü görevine atandı.

İBB ve TOKİ'deki Görevler

2016 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanı olarak görevlendirilen Karaismailoğlu, 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2019 yılından itibaren ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

28 Mart 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanan Karaismailoğlu, görev süresi boyunca ulusal ve uluslararası ulaşım projelerine yön verdi. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı hazırlayarak Türkiye'nin gelecekteki yatırımlarına yön çizen Karaismailoğlu; Çamlıca Kulesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu ve Rize-Artvin Havalimanı gibi dikkat çeken projelere imza attı.

Önemli Projeler ve Yatırımlar

Bakanlığı döneminde; 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde gerçekleştirdi. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Gaziray metro hattı, Filyos Limanı ve birçok ulaşım altyapı projesine liderlik etti. Özellikle ulaştırma alanında yüksek mühendislik içeren projelerle Türkiye'nin altyapısına katkı sağladı.

Adil Karaismailoğlu Evli mi?

Adil Karaismailoğlu şuan evli ve iki çocuk babasıdır

Adil Karaismailoğlu şuan ki görevi nedir?

Adil Karaismailoğlu, siyasi kariyerine halen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak devam etmektedir.

İBB'ye Kayyum Olarak Adil Karaismailoğlu Mu Atanacak?

Sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan iddialardan biri, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanacağı yönünde. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilmiş herhangi bir yargı kararı ya da görevden alma süreci şu an için bulunmuyor.

Adil Karaismailoğlu kimdir?

Adil Karaismailoğlu, 19 Eylül 1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Makine Mühendisliği mezunu olan Karaismailoğlu, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi alanında tamamladı.

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Kariyeri boyunca İETT'de mühendis ve yönetici, Trafik Müdür Yardımcısı, Ulaşım Koordinasyon Müdürü, Ulaşım Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı.

Bu süreçte, İstanbul Ulaşım ve Lojistik Master Planı'nın hazırlanmasına katkıda bulundu. Yol, kavşak ve tünel projeleri geliştirildi; raylı sistem ağı genişletildi; bisiklet yolları ve paylaşım sistemleri planlandı. Türkiye'nin ilk Trafik Kontrol Merkezi kurularak, İstanbul'un ulaşım ağı akıllı sistemlerle donatıldı. Aynı zamanda İBB Cep Trafik ve İBB Yol Gösteren gibi yerli ve yenilikçi mobil uygulamaların geliştirilmesine öncülük etti.

3.000 ton/gün kapasiteli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisleri, Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi gibi çevre yatırımlarının planlanması ve uygulanmasında aktif rol oynadı. İstanbul İklim Değişikliği ve Hava Kalitesi Eylem Planı'nın hazırlanmasında görev aldı.

20 Eylül 2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Karaismailoğlu, 28 Mart 2020'de Bakan olarak görevlendirildi.

Görev süresince, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı entegrasyonunu sağlamak amacıyla TÜRKSAT 5A ve 5B uydularını fırlattı. Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açtı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ankara-Niğde Otoyolu, Eğiste Hadimi Viyadüğü, Beğendik Köprüsü, Kömürhan Köprüsü, Phaselis Tüneli, Troya Tünelleri gibi projeleri devreye aldı. Rize-Artvin ve Tokat Havalimanı gibi hava ulaşımı projeleri ile Türkiye'ye yeni altyapılar kazandırdı. Gaziray, Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı gibi demiryolu projelerini de hayata geçirdi.

Siyasi kariyerini sürdüren Adil Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Halen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi