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İBB’de “yolsuzluk’’ ve “terör’’ soruşturması: İmamoğlu ve 48 şüpheli cezaevine sevk edildi

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İBB’de “yolsuzluk’’ ve “terör’’ soruşturması: İmamoğlu ve 48 şüpheli cezaevine sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan 48 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’ndan cezaevine sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptı. Çıkış yapan araçlar, şüphelilerin teslim edileceği cezaevine doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

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